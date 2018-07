RIETI - Il Fc Rieti srl comunica che in data odierna è stata rinnovata la partnership con l’azienda reatina “Mariani Sport”, alla quale è stata affidata la gestione del materiale tecnico, che per la stagione 2018/2019 sarà “Robe di Kappa”.



L’accordo è stato formalizzato questa mattina presso l’ufficio di presidenza del Fc Rieti srl alla presenza del presidente del club Gianluca Marini e l’amministratore delegato di “Mariani Sport” Francesco Mariani.



«Grazie alla nuova proprietà per la rinnovata fiducia – dichiara Francesco Mariani – Ci fa enormemente piacere e ci rende orgogliosi poter legare nuovamente il nostro nome al marchio Fc Rieti srl dopo anni e anni di collaborazione. Ed in un momento come questo, dove da un punto di vista socio-economico il nostro territorio accusa delle difficoltà, siamo grati alla società di aver deciso di destinare tale commessa ad un’azienda del territorio, nonostante le numerose offerte ricevute. Mi preme, inoltre, rivolgere un grazie particolare a Riccardo Curci, che in questi anni si è dimostrato un compagno di viaggio serio, preciso e appassionato. La società ha deciso di far ricadere la propria scelta su un marchio di spessore come “Robe di Kappa”, un’azienda che sul territorio rappresentiamo da poco, ma che ci ha chiesto sin da subito di intavolare una trattativa con la prima realtà calcistica della città che torna nel calcio professionistico».



Luned├Č 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:59



