RIETI - «Questa sera siamo indifendibili: lo dice il risultato, la prestazione, l'approccio alla gara. Chiedo scusa». Voce tremula e volto cupo, l'Alberto Mariani che si presenta in sala stampa cinquanta minuti dopo la fine dell'ennesima gara persa, non usa mezzi termini per commentare una prestazione decisamente insufficiente, che lascia il Rieti pericolosamente in fondo alla classifica, alla vigilia della drammatica trasferta di Teramo.



«Abbiamo accusato troppo l'importanza di questa partita - ammette - e all'ennesimo gol preso in maniera rocambolesca siamo andati sotto di testa perdendo le nostre certezze, i nostri punti di riferimento, tutto ciò che avevamo studiato e provato in allenamento».

E ora, cosa succede? Mariani anche a questa domanda, nonostante il momento, nonostante il clima che si respira dalle parti dello Scopigno, prova a dare la sua chiave di lettura. «Sicuramente qualcosa bisogna fare, mi sembra evidente: mi confronterò con la società tra domani sera e martedì, ma non prima perché abbiamo una riunione in Lega alla quale non possiamo mancare. Quello che mi preme sottolineare, tornando alla partita è che a volte può mancare la fortuna o l'attenzione, ma non deve mai mancare l'atteggiamento giusto e il senso d'appartenenza a questa maglia. Nell'intervallo ho provato a modificare l'assetto tattico, ma non è bastato neanche quello».

Mariani è solo in sala stampa, nessuno della società lo segue: fatta eccezione per l'addetto stampa che lo supporta nella conferenza post-gara, non c'è un rappresentante del club che ci mette la faccia. «Sarei venuto ugualmente - dice Mariani - per il rispetto e la stima che nutro nei vostri confronti (riferito alla stampa, ndr). Il direttore aveva un impegno inderogabile ed ha lasciato lo stadio qualche minuto prima della fine della gara, ma ci siamo sentiti per telefono e domani ne parleremo. Il presidente, lo sapete, è fuori per un impegno professionale, ma stamattina mi ha mandato un messaggio di vicinanza e di stima. Al di là di questo, se mi chiedete un giudizio sull'atteggiamento della società, non mi sentirete mai parlar male di nessuno: in questo momento provo solo ed esclusivamente fastidio per l'ennesima gara che avremmo dovuto e potuto vincere e che invece abbiamo perso».

Cosa si diranno domani o dopo, per ora non è dato sapere: a dire il vero neanche Mariani lo sa bene, ma alla domanda «ripropone le dimissioni presentate due settimane fa?» il tecnico risponde con decisione.

«Io non sono abituato a lasciare le cose a metà, a me piace lottare fino alla fine. Ci confronteremo su tanti argomenti, questo sì, consapevoli del fatto che non si può proseguire su questa strada, ma non ho sbagliato a parlare finora, non fatemelo fare proprio adesso».

ERRA SODDISFATTO

A far da contraltare a Mariani, inevitabilmente, le parole del tecnico della Paganese, Alessandro Erra, che si porta a casa altri tre punti e consolida l'attuale piazzamento playoff. «Campionato ancora lungo - dice - inutile fare calcoli adesso. Siamo contenti sia della prestazione, che del risultato, ma ai miei ho spiegato che non abbiamo fatto ancora nulla. Il Rieti? Sicuramente in difficoltà, ma c'è tempo per rimediare».

