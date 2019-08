© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - «Andiamo a Potenza contro il Picerno per una battaglia, ma non è una sfida salvezza». Con queste parole Alberto Mariani, tecnico del Rieti, apre la conferenza di presentazione di domani, domenica 1° settembre, prima di campionato in trasferta.Sono ore delicate e particolari in casa Rieti, così come in tante altre realtà, visto che il mercato si chiuderà lunedì: «Non avremo a disposizione Gondo - ha detto Mariani - a lui va un grande in bocca al lupo da parte mia e di tutti i compagni, se lo è meritato. Ha caratteristiche difficilmente replicabili, quindi inevitabilmente cambieremo qualcosa domani per provare a sorprendere il Picerno».Inevitabile che il tecnico si aspetti qualcosa dal mercato in entrata: «La società sa cosa serve, io lavoro sul campo e detto le linee guida solo sulle caratteristiche del giocatore, poi la società sceglierà i profili giusti. Chiaro che questa situazione disturbi, a Salerno ho vissuto una situazione paradossale: dovevamo scendere in campo alle 20.30 con il mercato che chiudeva alle 21, i giocatori non sapevano cosa fare. Mendicino? È un nome che ho appreso dai giornali, ne parlo perché lo conosco. È un giocatore che ha le caratteristiche che piacciono a me, un lottatore, uno che mette sempre tutto in campo».Palma ha un fastidio alla caviglia, ma sarà quasi sicuramente della partita: «Affrontiamo una squadra che giocherà la prima in serie C in casa, ci aspettiamo clima caldo, loro hanno un gruppo consolidato con alcuni innesti di categoria, con un gioco collaudato. Li abbiamo studiati, sappiamo i loro punti di forza ed i loro punti deboli. Andiamo a giocare una battglia, i ragazzi sono incavolati dopo la sconfitta e pronti».