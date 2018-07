di Renato Leti

RIETI – Tornerà in scena nella prossima stagione 2018/19 un’altra squadra della provincia di Rieti che prenderà parte al campionato di Terza categoria: è il Real Monteleone Sabino che affiderà la conduzione tecnica a Marco Russo, ex giocatore di grande esperienza che ha militato in diverse squadre reatine e non solo.



Dal calcio giocato alla panchina di allenatore, dunque?

«Sì, ho accettato la proposta dei dirigenti del Monteleone mettendomi a disposizione sia come tecnico che come giocatore».



Per questa società un ritorno in campo dopo un periodo di assenza?

«Considero questa decisione molto positiva: il Monteleone riparte dalla Terza categoria con un programma ben preciso e con un organigramma societario completamente nuovo, composto da persone del posto e da giocatori provenienti quasi tutti dalla zona».



Nel Monteleone ha già giocato?

«Sì, ho indossato la maglia di questa società qualche anno fa e ritorno con piacere».



E’ stato anche in altre squadre della provincia di Rieti?

«Di squadre ne ho girate tante e ovunque ho maturato esperienze importanti: Poggio Fidoni, Contigliano, Cantalice, Grotti».



Esperienze importanti le ha vissute anche in Campania?

«In provincia di Napoli e Avellino ho giocato in Eccellenza e in Promozione: Casalnuovo, Casavatore, Mugnano del Cardinale per la precisione».



Il suo ruolo principale è quello del difensore centrale?

«Sì, da giocatore ho sempre fatto il difensore centrale: Alessandro Nesta è stato il mio riferimento».



Ha incontrato e giocato insieme a giocatori forti?

«Compagni di squadra veramente forti che ricordo con piacere sono Emanuele Cianetti, Daniele Pedotti, Marco Aime…ma il più forte in assoluto con cui ho giocato rimane Marco Donati».



Un suo parere sul calcio in provincia di Rieti e su quello dilettantistico attuale?

«Il calcio reatino mostra una certa ripresa rispetto a qualche anno fa. Complessivamente devo dire comunque che il livello generale negli ultimi anni, rispetto a quando giocavo anch’io, si è abbassato. L’importante è che ci siano segnali di ripresa e di risalita: da questo aspetto anche l’approdo del Rieti in serie C aiuterà sicuramente il movimento facendo da stimolo per i giovani».



Una squadra per la quale fa il tifo?

«Sono napoletano e tifo Napoli!».



