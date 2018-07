di Andrea Giannini

RIETI- Marco Massimi, 21 anni, nelle ultime 4 stagioni ha difeso i colori della Spes Poggio Fidoni. Dopo l’operazione allo zigomo nell’aprile 2017 a causa di uno scontro di gioco, è tornato a correre sulla fascia destra del Chiani con una maschera protettiva. Insomma lo “Zorro” gialloverde ha ancora tanta voglia di stupire gli addetti ai lavori, sperando in un futuro roseo.



Dove e come è iniziata la sua carriera calcistica?

«A livello di prime squadre, ho avuto la possibilità di allenarmi con la serie D del Rieti allenata da Loris Beoni, facendo anche una panchina contro il San Sepolcro. Ovviamente ringrazio molto il mister per la possibilità datami, anche se per poco ho avuto modo di colmare qualche mia lacuna. L’anno successivo nel 2014 sono approdato alla Spes Poggio Fidoni, con mister Mancini dove ho giocato la maggior parte delle partite essendo anche fuoriquota obbligatorio. Da lì non me ne sono mai andato, peccato per come è finita l'ultima stagione, con la retrocessione dopo aver perso il playout».



Quali sono le esperienze che ricorda con piacere e le soddisfazioni più importanti?

«L’esperienza più importante sicuramente è stata la panchina in serie D, il clima che si respirava non era affatto di quella categoria quindi, pur non volendo ti sentivi giocatore. Non ho mai vinto nulla ma l’anno più bello l’ho passato a Poggio Fidoni collezionando più di 25 presenze in Promozione a soli 17 anni»



Il ricordo più brutto invece?

«Sicuramente l’infortunio allo zigomo mi ha segnato molto. Mi sono operato subito dal dottor Saponara al Gemelli, un intervento non facile data anche la gravità dell’infortunio. Sono tornato in campo senza paura con una maschera protettiva che non rendeva le cose molto semplici... A gennaio di quest’anno ho finalmente tolto le placche che mi avevano messo potendo giocare anche senza maschera».



L’allenatore più importante che ha avuto?

«A livello di settore giovanile Irfan Pengili è uno dei tecnici più preparati, mi ha formato lui diciamo. Come ho già detto il mister Beoni a livello difensivo è bravissimo e mi ha insegnato tanto. Con gli altri ho sempre avuto ottimi rapporti».



I giocatori più forti con cui hai giocato?

«Al Rieti quell’anno c’erano Gay e Sabatino, erano da esempio, sia per come aiutavano noi giovani, sia per come si allenavano, non mollavano mai. A Poggio Fidoni invece ho giocato con De Giorgi, Perotti, Simotti, Petrongari che comunque possono considerarsi giocatori d’esperienza».



Ci può elencare i suoi punti forti? E quelli deboli?

«I miei punti forti sono la velocità, la rapidità e la resistenza. Se la velocità per un terzino è un fattore importante, sappiamo benissimo che nel calcio locale i terzini non sono visti come giocatori tecnici. Mi considero infatti un terzino vecchio stampo: rapido, aggressivo ma tecnicamente limitato.”



Dove le piacere giocare?

«Il mio ruolo preferito è il terzino destro, però qualche volta per necessità ho fatto anche l’ala del centrocampo a 5 e l’esterno alto dell’attacco a 3».



Cosa pensa della Spes Poggio Fidoni?

«A livello umano, ho conosciuto persone ottime. Come un po’ di squadre nel calcio di oggi a livello societario hanno qualche lacuna che però sicuramente verrà colmata».



Il suo futuro?

«Ho deciso, dopo una lunga riflessione, che al momento, causa studi universitari non posso prendermi impegni con altre squadre, quindi conoscendo già la società ho deciso di rimanere a Poggio Fidoni per il quinto anno consecutivo».

