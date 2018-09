di Michel Saburri

RIETI - Domenica 16 settembre alle 15 debutto ufficiale per Marco Marchioni in Serie D. L’arbitro reatino infatti sarà chiamato a dirigere il derby toscano tra Sinalughese e Scandicci, gara valida per la prima giornata di andata del girone E, quello umbro-toscano. La Sinalughese è una neopromossa che dopo dieci anni di Eccellenza ha ottenuto la promozione vincendo gli spareggi nazionali: la squadra del comune di Sinaluga (Siena) vanta comunque una lunga tradizione essendo stata fondata nel 1957. Scandicci (Firenze) invece è una presenza oramai consolidata della serie D avendo più di dieci anni di partecipazioni consecutive e lo scorso anno ha chiuso la stagione al 15 posto in classifica. Insomma subito un esame importante per il ventitrenne originario di Cantalice, uno dei tre arbitri più giovani di tutta la serie D, che ha da poco ottenuto il passaggio di dalla Cai (Commissione Arbitri Interregionale) alla categoria superiore.

Venerd├Č 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:20



