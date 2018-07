di Christian Diociaiuti

RIETI – Francesco Marcheggiani non giocherà il prossimo anno con il Rieti. Il giocatore reatino, classe 1991, non è stato annunciato ancora da nessuna parte, ma viene dato molto vicino al Cassino (Serie D) del direttore Pierluigi Di Santo. Marcheggiani – che ha diverse pretendenti - lo ha annunciato con una nota e lo ha fatto con il cuore in mano: non ci sarà, dunque, la sua quarta stagione consecutiva in amarantoceleste e la sua settima tra D ed Eccellenza sempre in amarantoceleste.



«Per me oggi è un giorno importante perché sto comunicando alla società, ai tifosi e alla città di Rieti, con questa nota ufficiale e sicuramente non a cuor leggero, la decisione di interrompere il rapporto con la squadra della mia terra – scrive Marcheggiani, uno degli eroi di Ostia, autore di uno dei gol decisivi nel 3-3 della promozione e in generale di 20 marcature in questa stagione, annata in cui ha celebrato anche i 100 gol in carriera - Ringrazio tutti i miei compagni per la splendida cavalcata della scorsa stagione, senza dimenticare quelli delle precedenti, gli allenatori, il direttore, passando per tutti i suoi collaboratori e, soprattutto, il presidente Riccardo Curci che ha messo tanta energia e risorse per il raggiungimento della tanto agognata serie C. Auguro le miglior fortune al Fc Rieti, saluto i miei tifosi, amici, e abbraccio virtualmente ognuno di loro, un abbraccio che non rimarrà solo tale. Ringrazio, quindi, tutti coloro che mi hanno fatto sentire a casa in questi anni».



Marcheggiani ha lasciato il segno a Rieti: protagonista nella Coppa Italia 2012, delle fasi finali di Serie D giocate negli ultimi anni (inclusi i playoff vinti) e, soprattutto, la promozione in C di questa stagione. Un profeta in patria, come Dionisi e pochissimi altri, forse nessun altro. Dei confermabili – tolti i giovani – è rimasto solo Tirelli che, a questo punto, potrebbe dare anche lui l’addio, sofferto, alla squadra di cui ha vestito i colori negli ultimi tre anni.



Marted├Č 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:44



