di Christian Diociaiuti

RIETI - Sorpresa nel pomeriggio al Gudini: c'è Manthos Poulinakis, il proprietario del Rieti. Il greco è appena arrivato in città dalla Grecia, come trapelato e atteso nei giorni scorsi. Poulinakis è in città per fare il punto sulla squadra e pure sulla società e domani dovrebbe incontrare Curci, il suo socio al 15% da un mese a questa parte, cioè da quando c'è stato il closing. Per loro, in programma un punto sulla situazione a un mese dalla chiusura della trattativa che ha reso il Rieti internazionale. Maglietta nera a maniche corte, zaino in spalla, è entrato nell'impianto Gudini e si è seduto in panchina con il presidente Gianluca Marini, parlando anche con alcuni giocatori oltre che con i collaboratori del club. Ha assistito all'allenamento. A quanto trapela, è arrivato in città con ritardo rispetto al preventivato a causa degli incendi che stanno affliggendo Atene. Poulinakis potrebbe trattenersi anche per l'amichevole di giovedì alle 20.30 allo stadio contro il Lecce, ma è solo una ipotesi. Già in passato a Rieti per capire la situazione e, ovviamente, effettuare i passaggi societari necessari, oggi è tornato.

Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:10



© RIPRODUZIONE RISERVATA