RIETI - È stato il primo diesse di colore a diplomarsi a Coverciano nel 2004, è volto televisivo nei salotti del calciomercato. Ed ora è il nuovo diesse del Rieti. Si tratta di Malù Mpasinkatu, 42 anni, originario del Congo ma cresciuto in Piemonte, nel Cuneese, con esperienze da giocatore e un passato da responsabile del mercato estero del Cesena, da direttore al Catanzaro per qualche mese e con la squadra di Gheddafi, l'Al Ittihad, già direttore sportivo di tutte le squadre maschili e femminili del Congo. Marini, così, scioglie il nodo diesse, pedina il cui annuncio ballava da diverse settimane.



IL BALOTELLI DEI DS

Su twitter, Mpasinkatu si definisce Direttore sportivo, Consulente di mercato. Opinionista ed esperto di calcio africano e internazionale. Per tutti è il Balotelli dei ds e in una intervista del 2011 a tuttoatalanta ha detto: «Io non sono nato con la camicia ma voglio andare a comprarla, questo è un mio motto ed è attraverso il lavoro che voglio avere la possibilità di andarla ad acquistare». Mpasinkatu è da stamattina a Rieti e nel pomeriggio sarà al Gudini per seguire l'allenamento. Decadono, dunque, tutte le piste per la direzione sportiva vagliate in questi giorni, su tutte quelle dell'esperto Gianluca Torma, sabato scorso a Rieti e definito a un passo dall'accordo che poi non si è avverato.



LE PRIME PAROLE

«Sono contento di aver sposato questo nuovo progetto – ammette Malù Mpasinkatu – Il ‘taglio’ prettamente internazionale che gli ha voluto dare la società, sembra fare al caso mio: ringrazio per questo, il presidente Gianluca Marini e la proprietà per avermi dato l’opportunità di cimentarmi in un’esperienza dalla quale spero di poter ottenere il massimo e consentire al Fc Rieti di imporsi nel calcio professionistico». Il Rieti gli ha rivolto un saluto: «La società da il benvenuto a Malù Mpasinkatu e per la prossima settimana convocherà una conferenza stampa di presentazione che verrà comunicata tempestivamente».



LA NOTA DEL CLUB

«Nato a Kinshasa (Rep. Dem. Congo) il 14 agosto 1976, Malù Mpasinkatu è un piemontese d'adozione, cresciuto a Mondovì - nel cuneese - ma attualmente vive stabilmente a Torino. È in Italia ormai da quasi 40 anni e da un punto di vista professionale, dopo una primissima esperienza come talent scout per Torino e Juventus, nel 2004 si diploma al Centro Tecnico Federale di Coverciano diventando il primo direttore sportivo africano in Italia, definito simpaticamente da alcuni suoi colleghi ‘il Balotelli dei diesse’. Tra i corsisti che hanno tenuto a ‘battesimo’ Malù, l’ex diesse di Roma e Fiorentina Daniele Pradè e Gianluca Nani, ex direttore sportivo di Brescia e Watford ed ex consulente di mercato di West Ham e Lazio» scrive la società.



«La sua carriera professionale si svolge principalmente all’estero: nel 2002 la sua primissima esperienza nell’Al-Ittihad Tripoli (serie A libica), la società appartenente all’allora leader libico Mu’ammar Gheddafi. Nel 2007 diventa responsabile di mercato estero del Cesena (B), poi nel quadriennio 2008-2012 viene nominato direttore sportivo della nazionale del Congo, ma con una parentesi bulgara come diesse del Klub Botev Plovdiv (2009) e quella datata 2010/2011 a Catanzaro, in serie C. In terra calabrese, però, Mpasinkatu deve registrare un’esperienza poco felice, a causa di una gestione societaria particolarmente difficoltosa, ma nonostante ciò ‘di Catanzaro conservo un ricordo indelebile perché città e tifosi mi sono sempre stati accanto», continua il Rieti.



«Opinionista televisivo, Malù Mpasinkatu vanta cinque mondiali di altissimo livello: nel 2002 era commentatore ed esperto di calcio africano per La7, nel 2006 – quello che ha consacrato la nazionale italiana – ha ricoperto lo stesso ruolo per Sky Sport e lo stesso è accaduto quattro anni dopo quando il mondiale fece tappa in Sudafrica (2010). Nel 2014 è toccato a RaiSport godere delle sue conoscenze, mentre nell’ultimo mondiale russo ha collaborato con Mediaset. Vanta partecipazioni anche su Eurosport come massimo esperto di calcio africano durante lo svolgimento della Coppa d’Africa e ultimamente è stato ospite assiduo su Sportitalia» conclude il Rieti.

