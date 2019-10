RIETI - Tornano le nazionali, e torna l'Under 21. L'Italia di Nicolato si appresta a disputare due gare fondamentali per le qualificazioni all'Europeo del 2021. Il 10 ottobre l'Italia giocherà a Dublino contro l'Irlanda, mentre quattro giorni dopo spazio a Armenia-Italia a Yerevan. Azzurri a tre punti con una sola gara disputata (5-0 con il Lussemburgo). Diversi ritorni per Nicolato: è il caso di Kean, Cutrone e Tonali, mentre Nicolò Zaniolo non ci sarà in quanto convocato da Mancini con la nazionale maggiore. Prima chiamata per Fabio Maistro, centrocampista del '98 di proprietà della Lazio e in forza alla Salernitana in B. Quest'anno ha giocato 8 partite tra campionato e Coppa Italia. © RIPRODUZIONE RISERVATA