RIETI - La squadra questa mattina si è allenata al Gudini e, al termine dell'allenamento, proprio Maistro è stato tenuto a rapporto dal presidente Curci ed il team manager Pezzotti. Facile intuire il tema della conversazione, con Maistro che dovrà al più presto ritornare nei ranghi e dare il suo contributo per la cavalcata finale della stagione.



Ovviamente il club ha tutto l'interesse a recuperare appieno il giocatore, sia per la stagione in corso, ma anche per eventuali future cessioni. Da capire se il giocatore è stato anche multato per le sue uscite social, con il giocatore che ha comunque rimosso tutti i post dal suo profilo. © RIPRODUZIONE RISERVATA