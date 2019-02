© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il mercato si è chiuso ieri sera alle 20, ed il Rieti ha piazzato una serie di colpi che hanno ridisegnato completamente l'assetto della squadra. Tanti movimenti in entrata, ma un mancato movimento in uscita che sta facendo scattare polemiche. Il nome è quello di Fabio Maistro, promesso sposo del Parma e in procinto di partire, salvo poi rimanere inchiodato a Rieti. L'operazione in uscita si sarebbe dovuta confezionare sull'asse Parma-Salernitana, ma alla fine il giocatore veneto non è stato accontentato.Proprio Maistro non ha nascosto il suo disappunto, con un post ironico sui social "Grazie pres è quello che volevo", riferito ovviamente al presidente Riccardo Curci ed alla società in generale che non ha accontentato la sua richiesta di lasciare il club. Insomma, una grana a tutti gli effetti che ora dovrà essere gestita al meglio da club, che dovrà riabilitare il giocatore in vista di una futura rivendita al termine della stagione.