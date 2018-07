di Renato Leti

RIETI – E’ una formazione rinnovata nei diversi reparti la Asd Maglianese che da mercoledì 1° agosto inizierà la preparazione al suo secondo anno di Promozione ed il tecnico Massimo Lucà ha le idee molto chiare sull’impostazione del proprio lavoro e su quanto si aspetta dall’intero gruppo di giocatori.



Come sarà questa preparazione?

«Sarà bella dura e intensa: ritengo questa fase della stagione la parte fondamentale per affrontare nel modo migliore tutto il campionato. Se non si effettua una preparazione adeguata non si andrà da nessuna parte. Servirà in modo particolare a far amalgamare bene i nuovi arrivati, comprendere bene il gioco di squadra e le mie idee. Per vari motivi ci sarà purtroppo qualche assenza di troppo e questo già non mi sta bene».



In squadra troviamo molti volti nuovi?

«Oltre al gruppo dei confermati, abbiamo puntato su giocatori d’esperienza che hanno già dimostrato in altre società il loro talento. Dopo Marco Di Giammartino, Andrea Scoccione, Gabriel-Ionut Popa ed i giovani Lorenzo Falchetti, Lorenzo Pistone, Giorgio Falco, Giordano Gobbi e Nicolas Magnerini è arrivato anche Alessio Migliorati (ex Selci, Cantalupo, Valle del Tevere) sul quale nutriamo grande affidamento».



Come sarà il secondo anno in Promozione?

«Sicuramente molto più difficile del primo. Non dovremo assolutamente peccare di presunzione, visti i positivi risultati conseguiti nel campionato scorso. Dobbiamo ripartire con lo spirito delle ultime quattro/cinque partite e dimostrare che siamo ulteriormente migliorati e desiderosi di successi».



La società quali obiettivi si pone?

«L’obiettivo basilare della società è quello di confermarsi in Promozione, magari in modo tranquillo. Il mio personale, anche se so che sarà difficile, è quello di conquistare posizioni migliori in classifica rispetto alla stagione precedente».



Come sarà questa nuova Maglianese?

«La squadra sarà ancora più giovane. A mio avviso abbiamo tantissima qualità nei singoli giocatori, anche negli under inseriti in rosa: se riusciranno a calarsi nella categoria ed a mettersi a disposizione della squadra sono convinto che ci divertiremo parecchio».



Sono previsti altri arrivi?

«Al momento il nostro mercato è chiuso, anche se siamo alla ricerca di un giocatore offensivo per potenziare l’organico: potremmo mettere anche la classica ciliegina sulla torta … Al massimo potremmo visionare e tesserare un paio di elementi per arricchire la rosa, ma senza fretta o affanno visto che disponiamo già di un gruppo ricco di qualità».



Amichevoli in vista?

«Inizieremo mercoledì 8 agosto con una gara tra di noi, poi domenica 12 agosto col Monti Cimini, sabato 18 agosto a Montefiascone, sabato 25 agosto col Bomarzo».



Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:20



© RIPRODUZIONE RISERVATA