RIETI - Il Rieti si era unito nella giornata di ieri ai tanti messaggi arrivati dopo la scomparsa del vigile del fuoco Stefano Colasanti un messaggio toccante: "Il Football Club Rieti esprime tutto il suo cordoglio alla famiglia Colasanti per la perdita del caro Stefano. Una notizia che ci lascia scioccati per la perdita di un grande appassionato di calcio, scomparso mentre svolgeva il suo lavoro di Vigile del fuoco nella tremenda esplosione di oggi (ieri, ndr) pomeriggio sulla Salaria".Non solo questo, perchè prima della gara di sabato contro la Paganese verrà osservato un minuto di silenzio, come diffuso in un comunicato proprio dal club amarantoceleste: "Il Football Club Rieti comunica che, dopo l’accettazione della richiesta da parte della Lega Pro, in occasione della gara di sabato 8 dicembre tra Rieti e Paganese, verrà osservato un minuto di raccoglimento prima dell’inizio della gara per commemorare le vittime dell’immane tragedia accaduta ieri pomeriggio sulla Salaria". Questa la nota diffusa dagli amarantoceleste che era stata anticipata di qualche minuto anche dalla Paganese.Colasanti era un ex giocatore di calcio, militò nelle fila di Lisciano, Centro Italia (con la maglia del quale vinse un campioanto di Promzoione nel '98) e Leonessa, per poi passare al futsal.Oltre al minuto di raccoglimento in memoria di Stefano Colasanti, la terna arbitrale della gara, composta da Gariglio di Pinerolo e gli assistenti Fantino e Bianca, indosserà il lutto al braccio per la scomparsa del 32enne assistente arbitrale di Lega Pro Riccardo Pelagatti, stroncato da una malattia. A deciderlo il presidente dell'Aia Marcello Nicchi insieme a quello della Figc, Gabriele Gravina.