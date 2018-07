di Andrea Giannini

RIETI - Leonardo Grillo, 24 anni, un giovane “esperto”, date le sue vittorie individuali che di squadra, del calcio reatino. Grillo, nell’ultima stagione in forza allo Scandriglia calcio, ha provato a portare la squadra verso il trionfo della Prima categoria senza però riuscirci causa infortuni e squalifiche che hanno colpito il club sabino.



Dove e come è iniziata la sua carriera calcistica?

«A 17 anni con il Centro Italia Stella d’oro in Promozione grazie a Franco Tempesta che mi ha fatto fare il salto dagli allievi alla prima squadra, vincendo subito la Coppa Italia, in virtù anche a un gruppo di giocatori, ma prima uomini, fantastico. Poi ho avuto il periodo no, dopo la fusione col Rieti, in cui ero sempre infortunato, poi grazie a Gianluca Fabiani a metà campionato sono approdato ad Arrone finendo la stagione nel migliore dei modi».



Quali sono le esperienze che ricorda con piacere?

«A 16 anni con gli allievi del Centro italia quando arrivammo in finale in un torneo a Terni, sfortunatamente perdemmo 3-0 contro la Ternana: riuscì però a vincere il premio come il miglior giocatore del torneo. Tra i senior sicuramente ricordo con piacere il primo anno a Poggio Fidoni, dove ho trovato grosso modo lo stesso gruppo del Centro Italia. Avevo 19 anni e vincere sia campionato che Coppa non è una cosa da tutti i giorni».



Parliamo ora del suo modo di giocare. In quale posizione si trova meglio?

«La mia posizione preferita è quella di difensore centrale anche se molte volte vengo impiegato terzino sinistro. Un ruolo che non amo particolarmente».



Ci può elencare i suoi punti forti? E quelli deboli?

«I miei punti forti sicuramente sono la prestanza fisica, il colpo di testa e la resistenza, diciamo che anche la fortuna spesso sta dalla mia parte. I miei punti deboli sono prevalenti sui forti: non ho una grande tecnica ma più che altro sui primi passi sono poco rapido. Non ho ancora capito se sono destro o sinistro: diciamo che non li uso al top entrambi».



Cosa pensa dello Scandiglia Calcio?

«Conoscendo il progetto ma non le persone, avevo un po’ di timore sulla stagione. Con il tempo ho conosciuto l’ambiente e posso dire che a Scandriglia ci sono persone fantastiche. Sono contento di aver fatto parte di un gruppo strepitoso, allegro e concentrato al punto giusto, anche fuori dal campo. È stato un peccato non vincere il campionato, dopo che siamo stati in testa per quasi tutta la stagione».



E per il futuro?

«Sono alle prese con un progetto interessante, che a breve sarà comunicato».

Luned├Č 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:42



© RIPRODUZIONE RISERVATA