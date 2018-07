di Mattia Esposito

RIETI - Il Lecce di Fabio Liverani si aggiudica con un punteggio più che rotondo la seconda amichevole del ritiro al Terminillo, battendo la Spes Poggio Fidoni con il risultato di 12-0.Troppa la differenza tra le due squadre emersa al Terminillo, con il Lecce, ancora in piena preparazione che fa sei gol per tempo alla squadra di Marco Donati.Buona anche la presenza di pubblico, con alcuni tifosi pugliesi che hanno contestato Cosimo Chiricó, giocatore nativo di Mesagne, in provincia di Brindisi. Lo stesso aveva già vestito il passato la maglia giallorossa, ma dopo la sua partenza aveva avuto attriti con la tifoseria del a Lecce, che ora non lo vede di buon occhio.La Spes di Donati, che invece deve ancora iniziare la preparazione, fa quel che può, ma il Lecce prova a divertirsi anche con qualche giocata per il pubblico. Nel primo tempo il Lecce va a segno con Pettinari (doppietta), Mancosu, proprio Chiricó, Torromino l'olandese Haye, uno dei pezzi pregiati del mercato estivo. Nella ripresa, come detto, altri sei gol, siglati da Mancosu, Saraniti, Palombi, Dubicas, Marino e Lepore, che fissano il risultato sul definitivo 12-0.Il Lecce è ora atteso da un test più probante: giovedì allo Scopigno (ore 20.30, ingresso 10 euro) la sfida con il Rieti.