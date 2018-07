RIETI - Ha preso il via il ritiro precampionato del Lecce al Terminillo, organizzato dalla We Sport Management. La squadra salentina, neopromossa in serie B, arrivata ieri pomeriggio all'hotel Togo resterà sulla montagna reatina fino al 29 luglio svolgendo le sedute al campo d'altura dei cinque confini.



Questi i test programmati: Amatrice-Lecce, sabato 21 luglio ore 17 Campo Comunale Amatrice (ingresso a pagamento ed incasso devoluto all'Associazione ONLUS Pulcino);

Lecce-Spes Poggio Fidoni, martedì 24 luglio ore 17 Campo Leoncini Terminillo;

Rieti-Lecce, giovedì 26 luglio ore 20.30 Stadio Scopigno Rieti (ingresso a pagamento)

Lunedì 16 Luglio 2018



