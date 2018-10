RIETI - Si lavora senza sosta allo Scopigno per fare in modo che Rieti - Vibonese si giochi a porte aperte. Operai al lavoro anche in questi minuti per montare la rete del prefiltraggio anche davanti alla tribuna Valle Santa. Sono ore frenetiche, in corso anche il sopralluogo del Vicario del Questore Dalpiaz ed il suo collaboratore Savio, che stanno tenendo monitorato l'avanzamento dei lavori. Il responso definitivo domani, venerd' 12 ottobre, dopo le 16, orario in cui andrà in scena la riunione Gos che sancirà l'apertura (ed eventualmente in che misura), dello stadio ai tifosi per il match contro la Vibonese. © RIPRODUZIONE RISERVATA