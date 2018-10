RIETI - E' corsa contro il tempo per il definitivo via libera all'accesso del pubblico allo stadio Scopigno per martedì 16 quando a Rieti è attesa la Vibonese per la settima giornata. Sistemata la rete di prefiltraggio nel settore ospiti, ora c'è da rimuovere le macerie davanti alla tribuna Valle Santa, sistemare un canceletto e la rete. A quel punto la commissione apposita verificherà l'esatta conclusione di questa prima tranche di lavori e porterà la docuemntazione alla riunione del Gos, prevista per dopodomani, venerdì 12: se tutto sarà ok, come nelle previsioni, saranno aperte le porte dello Scopigno. © RIPRODUZIONE RISERVATA