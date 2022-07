Ex scia, partono i lavori. Sinibaldi-Nobili: «Impianto importante, vogliamo torni in condizioni ottimali»

RIETI - Il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, l’assessore a Manutenzione e Decoro Fabio Nobili e l’assessore allo Sport Chiara Mestichelli, nella mattinata odierna, 28 luglio, sono tornati presso l’impianto ex Scia dopo il sopralluogo della settimana scorsa e il successivo incontro con il concessionario.

«Anche a seguito degli incontri dei quali ci siamo fatti promotori nei giorni scorsi, oggi abbiamo verificato che sono stati avviati gli attesi lavori di riqualificazione dell’impianto, in sospeso ormai da anni – spiegano il Sindaco Sinibaldi, e gli assessori Nobili e Mestichelli – Non potevamo consentire che lo storico impianto continuasse a versare in condizioni indecorose e quindi salutiamo positivamente l’impegno del concessionario a dare corso all’intervento. Seguiremo costantemente l’evolversi della situazione con l’obiettivo primario di vedere di nuovo l’ex Scia nelle condizioni ottimali che merita».

La Bf Sport su facebook

Questa mattina, grazie ad una ditta specializzata, sono iniziati i lavori di sgombero presso il Ciccaglioni. Un primo step per liberare il campo, gli spogliatoi di tutto il materiale in disuso che c’era all’interno ormai da anni.



Queste le parole del vicepresidente della Bf Sport (gestore dell'impianto) Matteo Zepponi: «Questa mattina possiamo dire che sono ufficialmente iniziati i tanto attesi lavori per ripristinare il Ciccaglioni. È stato fatto un primo step necessario e ora non vediamo l’ora di vedere sbocciare la nostra nuova casa».