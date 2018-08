RIETI - Nuova avventura per Kevin Bonifazi. Il difensore reatino classe 1996 cambia casacca in serie A e approda alla Spal. Classe 1996, Bonifazi è di proprietà del Torino, che lo ha girato in prestito alla formazione emiliana. Per Bonifazi si tratta di un ritorno, visto che aveva contribuito alla promozione della Spal dalla serie B alla serie A nella stagione 2016/17.



L’annuncio è arrivato direttamente dai biancoazzurri: Bonifazi arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto da parte del Torino. Insieme a lui, a titolo definitivo, sempre dal Torino, anche il centrocampista Mirko Valdifiori.



Gioia anche tra i tifosi, che hanno commentato il post apparso sulla pagina facebook della Spal dando il bentornato a Bonifazi, che ora spera di rilanciarsi sui livelli dell’anno della promozione. Non sarà facile vista la concorrenza, ma la nuova esperienza alla Spal potrebbe rappresentare il definitivo trampolino di lancio nella sua carriera.

Venerdì 17 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:22



