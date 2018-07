RIETI - Contratto triennale col calciatore Giovanni Dossè Kean: lo ha comunicato il Rieti.



Nato a Chivasso (Torino) il 25 luglio 1993, Giovanni Dossè Kean è un attaccante centrale, fratello del più celebre Moise Kean talento del 2000 in forza alla Juventus e domani, 29 luglio, con la Nazionale Under 19 nella finale europea contro i pari età del Portogallo.



Giovanni ha vestito le maglie di Asti, Vado Ligure, Giulianova, Sancataldese e Roccella, quest’ultimo allenato lo scorso anno da Giampà, ex calciatore di Pescara e Messina. Complessivamente Kean ha collezionato 40 presenze in serie D ed è pronto per questa nuova opportunità professionale.



«Sono entusiasta della scelta – ammette Giovanni Kean – Per me rappresenta una nuova opportunità di rilancio nel corso della quale spero di poter dimostrare tutto il mio valore. Essere accostato a mio fratello non mi pesa affatto, anzi è uno stimolo ulteriore a far bene: colgo l’occasione per augurare a Moise e alla Nazionale Under 19 di tornare col titolo europeo. Facciamo tutti il tifo per loro».



Sabato 28 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:16



© RIPRODUZIONE RISERVATA