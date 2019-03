I CONVOCATI DEL RIETI

COSI' IN CAMPO

Juve Stabia

Rieti

Arbitro

RISULTATI, XXXII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Il Rieti ammazza grandi cerca un altro scalpo prestigioso. Questa sera alle 20.45 (diretta Rai Sport) gli amarantocelesti faranno visita alla capolista Juve Stabia. La corsa alla salvezza è ancora lunga, ma il successo contro il Catanzaro nell'ultimo turno ha dato fiato e morale: «Vincere ti dà entusiasmo» ha detto ieri Capuano in conferenza, anche se incombe una nuova penalizzazione che potrebbe portare un -2 in classifica.Il problema risale ad agosto, quando il club indicò alla Lega con 24 ore di ritardo fisioterapista e medico di squadra: «La nostra classifica non è positiva, e a breve potrebbe peggiorare», questa la sentenza del tecnico, che torna a Castellammare Di Stabia da ex: «Al fischio di inizio le emozioni spariranno - ha detto Capuano - li ho tanti amici, ci vado spesso, ho ricordi incancellabili».Pesano ancora le assenze, perché anche oggi saranno out Grillo, Cernigoi e De Vito. Probabile quindi che si vada verso la conferma della squadra che ha battuto il Catanzaro allo Scopigno, con Tommasone a fare coppia davanti con Gondo. Anche a centrocampo, oltre agli esterni Brumat e Zanchi, potrebbe esserci spazio per Xavi insieme a Carpani e Marchi. Dietro a comandare la difesa ancora Gigli insieme a Mattia e Delli Carri.La Juve Stabia di Caserta: «Un predestinato - lo ha definito così Capuano - lo troveremo a grandi livelli», è reduce dal primo ko in campionato. Insieme alla Juventus era l'unica squadra imbattuta tra tutti i campionati professionistici e una settimana fa sono state sconfitte entrambe. Il margine sul Trapani si è ridotto a sole due lunghezze, anche se proprio il Trapani ha osservato il turno di riposo proprio in questa giornata.Per i campani non ci sarà Paponi, autore di 11 gol in campionato e protagonista anche nella gara di andata vinta in rimonta dalle "vespe": «Ce la giocheremo con le nostre armi, non partiamo sconfitti», un messaggio chiaro quello di Capuano, che però aggiunge: «Non possiamo permetterci di difendere e basta, altrimenti loro hanno armi illimitate per punirti». Servirà un grande Rieti dunque, in una delle tante finali che attendono gli amarantocelesti da qui al termine della stagione.: Costa, Marcone.: Brumat, Delli Carri, Barbini, Gigli, Gualtieri, Mattia, Scardala, Tiraferri, Zanchi: Carpani, Garofalo, Konate, Marchi, Palma, Xavi: Corinti, Gondo, Maistro, Svidercoschi, Tommasone, Criscuolo.(4-3-3): Branduani; Vitiello, Troest, Marzorati, Germoni; Mastalli, Calò, Carlini; Torromino, El Ouazni, Canotto. All. Caserta(3-5-2): Marcone; Mattia, Gigli, Delli Carri; Brumat, Carpani, Xavi, Marchi, Zanchi; Tommasone, Gondo. All. Capuano: Annarolo di Collegno (D'Elia- Toedori)Paganese - Casertana 2-2Reggina - Catania 3-0Rende -Cavese 3-3Catanzaro - Sicula Leonzio 3-0Viterbese - Vibonese 2-2Potenza - Bisceglie 1-0Monopoli - Virtus Francavilla 1-1Siracusa - Matera 3-0Juve Stabia- Rieti (stasera, ore 20.45, diretta RaiSport)Juve Stabia 63Trapani 61Catania 57Catanzaro 54Potenza 46Virtus Francavilla 42Viterbese, Monopoli, Vibonese e Casertana 41Cavese 40Sicula Leonzio 39Rende 37Reggina 36Siracusa 29Rieti e Bisceglie 28Paganese 13