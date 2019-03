© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tempo di pensare alla sfida contro la Juve Stabia in casa Rieti. Gli amarantocelesti saranno impegnati al "Romeo Menti" di Castellammare contro la capolista Juve Stabia. Tra i temi anche quello, a sorpresa, di una nuova penalizzazione in arrivo: «La nostra classifica non è positiva, e probabilmente tra qualche giorno lo sarà ancora di meno». Dalle parole di Capuano non traspare il motivo della nuova possibile penalizzazione, anche se sarebbe imputabile alla mancata segnalazione, ad inizio stagione, di massaggiatore e fisioterapista, che potrebbe comportare al massimo due punti di penalizzazione.Di fronte ci sarà la Juve Stabia di Caserta: «Stanno strameritando di vincere il campionato, hanno una squadra faraonica, sono guidati da un tecnico, Caserta, che è un predestinato e arriverà a grandi livelli. Tornare alla Juve Stabia in caso di passaggio in B? No, io penso che dopo questo campionato la cosa più giusta sia confermare questo allenatore, io ora sono l'allenatore del Rieti e penso solo a questo».Ad incidere sulla gara, fronte Rieti, ci saranno ancora delle assenze pesanti: «Non siamo riusciti a recuperare Cernigoi e De Vito, assenze pesanti, ma ho piena e illimitata fiducia in questo gruppo. Grillo? Anche lui non ci sarà, potevo forzare il recupero ma davanti ci sono altre partite, andremo quindi a giocare cosi mettendo sul campo le nostre armi. Non possiamo pensare di difenderci e basta, perché loro hanno tanta qualità e ti puniscono».