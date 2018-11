RIETI - Se in casa Juve Stabia l’euforia è tangibile, e non potrebbe essere altrimenti dopo 9 vittorie e tre pareggi che valgono il primo posto in classifica, in casa Rieti c’è soprattutto rimpianto per una sconfitta oltremodo pesante al termine di una gara che per più di un’ora i ragazzi allenati da Ricardo Cheù hanno letteralmente dominato.



«Il calcio è ingiusto - esordisce il tecnico portoghese - Abbiamo fatto una partita bella ma purtroppo sono i dettagli a fare la differenza. Questa è una squadra giovane che lavora bene durante la settimana e ciò mi inorgoglisce. Purtroppo ci mancano uno o due giocatori di esperienza capaci di capire i tempi di gioco, in quali frangenti fare possesso palla e in quale accelerare: a volte abbiamo troppa frenesia. Come a Catanzaro tutti dicono che prepariamo bene la partita che giochiamo bene ma poi non arrivano risultati. Abbiamo bisogno di tempo, abbiamo bisogno di lavorare».

Sui fischi a fine partita invece Cheù commenta diplomaticamente: «Le contestazioni dei tifosi sono normali. Quando una squadra perde il responsabile è sempre l’allenatore. I tifosi sono importanti chiedo a loro di starci vicino in questi momenti perché insieme possiamo uscire dalle difficoltà».

«Nessuna partita in questa serie è semplice: i rischi si corrono tutte le gare - commenta il tecnico della Juve Stabia, Fabio Caserta - Bisogna dire che nel primo tempo il Rieti è stato bravo a chiuderci le trame. Non è solo stato demerito nostro ma anche per la bravura di un Rieti che al di là della classifica ci ha messo in difficoltà anche sulle palle da fermo. A differenza di tutte le squadre affrontate sinora il Rieti è stata l’unico a metterci in difficoltà venendoci a prendere alti tanto da costringermi a cambiare modulo. Poi nel secondo tempo chi è entrato è risuscito a cambiare atteggiamento e siamo riusciti a cambiare l’inerzia di una gara partita male».

«Abbiamo dimostrato di essere una squadra da chi partito prima e anche da chi è subentrato - commenta invece l’attaccante dello Juve Stabia, Massimiliano Carlini - Siamo una squadra fuori e dentro il campo. E’ una vittoria del gruppo. Tra il primo e secondo tempo il mister ci ha chiesto di cambiare atteggiamento e ci siamo riusciti».

E a proteggere il gruppo dagli spifferi di ‘mercato’ in sala stampa è anche arrivato il direttore sportivo della società campana, Ciro Polito: «Ad oggi non è stato fatto nessun pensiero sul mercato di gennaio tutti i nomi che circolano non hanno fondamento. Un chiarimento necessario per non destabilizzare l’ambiente e soprattutto per rispetto dei 28 giocatori che stanno dando tutto per questa maglia. Abbiamo un bel giocattolo che non vorrei che, per qualcuno in cerca di pubblicità, si rompesse. Adesso con la testa alla prossima gara. Contro Rieti è stato difficile, soprattutto partire in svantaggio con una squadra fisica su un campo difficile dove era difficile giocare la palla».

