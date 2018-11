I CONVOCATI DEL RIETI

COSI' IN CAMPO

Rieti

Juve Stabia

Arbitro

LE GARE DELLA XIII GIORNATA

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 20:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Domani alle 14.30 (diretta ElevenSports) allo Scopigno il Rieti ospita la Juve Stabia, capolista del girone C insieme al Rende. Una gara che forse, potrebbe essere racchiusa quasi tutta nei numeri: 26 punti contro 10 , miglior attacco del campionato per la Juve Stabia con 24 gol fatti, contro la seconda peggior difesa, e il peggior attacco, quello del Rieti (7), contro la migliore difesa, con i soli 5 gol subiti dalle Vespe gialloblù. C'è un dato che però conforta, il Rieti ha ottenuto quasi tutti i suoi punti con le "big" e domani la truppa di Chéu cera un nuovo colpaccio. Il tecnico portoghese ha presentato oggi la gara in conferenza stampa, dando subito una notizia importante: «Domani non ci saranno Diarra e Costa (secondo portiere, ndr). Diarra purtroppo ha un'ernia ombelicale che forse lo costringerà all'intervento».Non una buona notizia, anche perchè il Rieti sono oramai diverse settimane che, per vari motivi, non può mandare in campo la formazione tipo. In difesa pronti al rientro Dabo e Pepe, anche se proprio Dabo non è certo di una maglia da titolare. Come detto la Juve Stabia di mister Caserta guida la classifica con 26 punti, e viaggia con numeri impressionanti: «Dovremo essere bravi nella fase difensiva - ha aggiunto Chéu - affrontiamo la squadra prima in classifica e che vive un ottimo momento. Con l'assenza di Diarra comunque non cambieremo le nostre dinamiche. Subiamo tanti gol in avvio? Si, ma molti sono rigori, alcuni dei quali hanno indubbiamente condizionato le gare». Al posto di Diarra ci sarà Konate, unica alternativa di ruolo, anche se proprio il tecnico ha aggiunto: «Non è detto che qualcuno non giochi nel suo ruolo abituale». Insomma, come sempre la formazione iniziale è un rebus, anche se, almeno il modulo, non dovrebbe cambiare.Gli ospiti, che saranno seguiti da 300 tifosi, vanno invece verso il 4-3-3 con l'ex Bologna Paponi a guidare l'attacco. I tifosi potrebbero essere un fattore, sia da una parte che dall'altra, e Chéu si aspetta il supporto di quelli amarantoceleste: «Il supporto dei nostri tifosi non deve mancare, loro daranno i loro giudizi al fischio finale, ma mi aspetto che ci sostengano dal primo all'ultimo minuto».Domani il Rieti sarà al fianco dell’Avis e indosserà il fiocco bianco per la giornata nazionale contro la violenza sulle donne promossa dalla Lega Pro.Questo l'elenco dei convocati in casa Fc Rieti, con il classe 2001 Spadini che sarà il secondo portiere dietro Chastre: Giancarlo Gallifuoco; Nicolò Gigli; Giuseppe Palma; Matteo Cericola; Xavi Venancio; Vincenzo Tommasone; Fabio Maistro; Jose Carlos Chastre; Gerasimos Papangelis; Tomas Dabo; Nikolay Todorov; Giovanni Kean; Thomas Vasileiou; Simone Di Domenicantonio; Alex Spadini; Gianluca Gualtieri; Franck Cece Pepe; Roberto Criscuolo; Amara Konate; Filippo Delli Carri; Cedric Gondo; Vasos Demosthenous. Indisponibili: Sandro Costa; Boubakary Diarra; Davide Costa(4-3-1-2): Chastre; Gallifuoco, Pepe, Gigli, Dabo; Konate, Palma, Cericola; Maistro; Vasileiou, Gondo. All. Chéu(4-3-3): Branduani; Vitiello, Troest, Allievi, Ferrazzo; Carlini, Viola, Calò; Mastalli, Paponi, Di Roberto. All. Caserta: Vigile di Cosenza (Saccenti-Baldelli)Matera-Siracusa (domani, ore 14.30)Vibonese-Viterbese (domani, ore 14.30)Bisceglie-Potenza (domani, ore 20.30)Casertana-Paganese (domani, ore 20.30)Cavese-Rende (domani, ore 20.30)Sicula Leonzio-Catanzaro (domani, ore 20.30)Virtus Francavilla-Monopoli (domani, ore 20.30)Catania-Reggina (domani, ore 20.45)Juve Stabia e Rende 26Trapani 25Catania 18Catanzaro, Vibonese e Sicula Leonzio 17Potenza 16Casertana 15Monopoli 14Cavese e Virtus Francavilla 12Siracusa e Reggina 11Bisceglie e Rieti 10Paganese 3Viterbese 1Matera 0