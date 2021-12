Under 19, derby rinviato a causa di una quarantena

RIETI - Si è chiuso il weekend pre-natalizio che ha ospitato il decimo turno del campionato Under 19 regionale B (girone B) e una gara di recupero dell'Under 19 provinciale, che ripartirà a pieno il 16 gennaio con l'ottava giornata.

Under 19 regionale (girone B)

Rinviato a data da destinarsi il derby tra Cantalice (10 punti) e Alba Sant'Elia (2). Il motivo è da ricondurre al fatto che - a detta del dirigente dell'Alba Sant'Elia, Marco Ianni - i giocatori reatini entrati in campo contro il Circolo Canottieri Roma sono stati sottoposti dalla Asl in regime di quarantena cautelativa per essere entrati in contatto stretto con l'arbitro poi risultato positivo al Covid. Al momento l'Alba ha dichiarato di non aver riscontrato positività tra i ragazzi posti in isolamento. Nel frattempo, Cantalice si prepara a giocare contro Tivoli il recupero della nona giornata, in programma nel pomeriggio di dopodomani, mercoledì 22 dicembre.

Pesante ko per Poggio Mirteto (7), travolto in trasferta 5-0 da Fidene (capolista a quota 24). «Una gara approcciata male, contro un avversario che ha sicuramente meritato la vittoria - afferma il tecnico sabino, Francesco D'Amico - Complimenti ai padroni di casa per i tre punti e per l'attuale piazzamento in classifica».

Under 19 provinciale - Roma (girone A)

Nel match di recupero del terzo turno, Velinia cade 5-0 contro gli ospiti del Santa Lucia, in prima posizione con 19 punti. Antrodocani che torneranno in campo il 6 gennaio in casa del Città di Fiano per giocare la partita della settima giornata che era stata posticipata per motivi sanitari.

Classifica (da cui è fuori Mentana squadra B)

Santa Lucia 19; Accademia Calcio Sabina 15; Futbol Montesacro, Prima Porta 12; Pro Fiano 11; Tor Lupara 10; Ginestra 7; Passo Corese 5; Velinia, Fiamignano Equicola 0