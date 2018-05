di Christian Diociaiuti

RIETI – Giornata di gare quella di ieri. Si è disputato un match di Juniores provinciale e un turno intero di Allievi.



JUNIORES PROVINCIALE

L’Alba già campione ha perso con Passo Corese, 2-1. A segno per la capolista Gregori, per i sabini Marchesi e Maggi. Tempesta, tecnico Alba: «Ottima partita giocata dalle due squadre. Passo Corese meglio, più motivata di noi comunque anche i miei ragazzi hanno giocato un’ottima partita. Sabato terminiamo un campionato faticoso ma pieno di soddisfazioni». Passo Corese che sale a 37 punti, Alba a 52.



ALLIEVI PROVINCIALI

Lo Young vince con l’Angioina e resta al comando. Il tecnico dell’Angioina, Fabio Appolloni, è rammaricato: «Dico solo che scendere in campo in 11 contati non è possibile. Tra questi undici, tre ragazzi sono del 2003. Ringrazio la federazione (il campionato fa capo alla delegazione di Roma, ndr) di non avermi accettato lo spostamento. Mi rimane soltanto di fare i complimenti ai miei ragazzi: lo sport è così. Vi voglio bene ragazzi».



Pareggio tra La Sabina e Sporting Rieti. «Approccio completamente sbagliato della partita da parte nostra quindi un incontro da rimuovere immediatamente - dice il tecnico de La Sabina, Renzo Fois - Nonostante ciò come solitamente succede abbiamo buttato via quattro occasioni nitide davanti al portiere per mancanza di cattiveria e concentrazione; detto questo complimenti agli avversari che hanno disputato un'ottima gara con grinta, dedizione e bel gioco. Mi auguro che questo sia stato un episodio isolato perché non è possibile avere un 'involuzione del genere dopo aver disputato nell'ultimo periodo delle ottime prestazioni».



Passo Corese non si è presentata col Cantalice: la gara in programma il 2 maggio alle 16 a via Costa non si è giocata. Starà al giudice sportivo decidere se è una mancata presentazione o se la gara è da rigiocare in un’altra data.



RISULTATI E MARCATORI, XI RITORNO

Young-Angioina 5-2: Fattori, Torda (A)

Cor 2005-Az Sport oggi, 3 maggio, alle 17

Grifo-CreCas np

Cantalice-Passo Corese non disputata

La Sabina-Sporting Rieti 1-1: Pompei (LS), Rossi (Sp)

Riposa Castelnuovese e Studentesca



CLASSIFICA

Young 43

Cor 38

Castelnuovese 37

Az 35

Angioina e Cantalice 29

La Sabina 22

CreCas, Studentesca e Passo Corese 17

Sporting 14

Grifo 11



La classifica non tiene conto delle gare in attesa del giudice sportivo e delle gare da disputare.

Da ricordare che Cantalice è fuori classifica.

Gioved├Č 3 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:30



© RIPRODUZIONE RISERVATA