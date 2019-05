UNDER 19 REGIONALE B (GIRONE B)

Gli altri risultati:

La classifica:

UNDER 19 PROVINCIALE

La classifica:

RIETI – Cala il sipario sul penultimo turno dei campionati Under 19 regionale B (girone B) e Under 19 provinciale reatino. Oltre al Cantalice già campione, trovano il successo anche Quattro Strade e Poggio Nativo.Finisce 1-1 tra Alba Sant’Elia (penultima a 17) e Libertas Centocelle (quarta a 44). Per i reatini, ancora in lotta playout, gol di Floridi. Danilo Renzi, tecnico dell’Alba: «Abbiamo disputato una buona partita contro un avversario ostico che cercava punti per avvicinarsi al secondo posto. Sicuramente una gara equilibrata, sbloccata dai romani, a quindici minuti dal termine, con un colpo di testa sugli sviluppi di una palla inattiva. Complimenti ai miei ragazzi che, lottando fino all’ultimo istante, hanno trovato il pareggio nei minuti di recupero. Vincendo il prossimo ed ultimo match, ci garantiremmo l'opportunità di giocare i playout senza aspettare i risultati delle altre squadre».Tor Sapienza – Football Riano 8-2; Atletico Torrenova – Lupa Frascati 5-3; Eretum Monterotondo – Real Tuscolano 1-1; Licenza – Fiano Romano 0-2; Polisportiva De Rossi – Grifone Gialloverde 4-3. Turno di riposo osservato da Castelnuovese e Guidonia.Tor Sapienza 59; Polisportiva De Rossi 50; Atletico Torrenova 48; Libertas Centocelle 44; Fiano Romano 41; Guidonia 36; Eretum Monterotondo 35; Real Tuscolano 34; Grifone Gialloverde 31; Lupa Frascati, Licenza 30; Castelnuovese, Alba Sant’Elia 17; Football Riano 15. Valle del Tevere e Città di Palombara ritiratesi e retrocesse automaticamente nei provinciali.Con titolo e promozione nei regionali già in cassaforte, il Cantalice espugna 2-1 il campo del Passo Corese. I padroni di casa passano in vantaggio con Pierdonati, ma, in seguito, subiscono la rimonta ad opera di Agostini e Mei. Manolo Scardocci, mister dei coresini: «Una partita strana. Dopo aver sbloccato il risultato, nel secondo tempo siamo stati puniti dalle buone individualità avversarie. Nel fine settimana in arrivo riposeremo e quindi il nostro campionato si chiude qui. Ora siamo già proiettati verso il Trofeo Ciccaglioni in cui daremo il massimo. Congratulazioni al Cantalice per la vittoria del torneo».Di fronte al proprio pubblico, torna a sorridere il Quattro Strade, vincitore 3-1 contro una Maglianese per la quale segna solamente Pescetelli su rigore. Decisive le reti di Gentile, Roselli e Tagliafierro.Ospite del Selci, il Poggio Nativo si impone per 3-1. L’unico gol degli sconfitti è realizzato da Luca. Tiziano Fioravanti, direttore sportivo del Selci: «Come nelle ultime partite, ci siamo presentati alla sfida con undici giocatori in totale. Abbiamo lottato con tutte le nostre forze, ma alla fine gli avversari hanno meritato il successo».Trasferta da dimenticare in fretta per la Spes Poggio Fidoni, travolta 9-1 dal Real Monterotondo Scalo. La rete della bandiera per i gialloverdi è firmata da Capretto. Paolo Patacchiola, allenatore Spes: «Sfortunatamente ho avuto a disposizione solamente undici giocatori, alcuni dei quali non si allenavano da tempo. Dopo aver concluso la prima frazione sull'1-1, nella ripresa non siamo riusciti ad evitare la debacle. Sabato chiudiamo il campionato con una sfida importantissima contro Selci. Vogliamo essere certi di partecipare al Ciccaglioni. I ragazzi meriterebbero questa soddisfazione».Turno di riposo osservato da Poggio Mirteto, Equicola e Brictense.Cantalice 50; Real Monterotondo Scalo 42; Poggio Mirteto 38; Quattro Strade 32; Passo Corese 30; Poggio Nativo 28; Brictense 26; Equicola 25; Spes Poggio Fidoni 15; Selci 12; Maglianese 8. Si sono ritirate Amatrice e Salto Cicolano.