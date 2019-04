UNDER 19 REGIONALE B (GIRONE B)

Gli altri risultati:

La classifica:

UNDER 19 PROVINCIALE

La classifica:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Nella venticinquesima giornata del campionato Under 19 regionale B (girone B), l’Alba Sant’Elia torna finalmente a vincere. Per quanto riguarda l’Under 19 provinciale, tre punti per la capolista Cantalice e per Poggio Nativo.Di fronte al proprio pubblico, l’Alba Sant’Elia batte 2-0 il Real Tuscolano (ottavo a 29). Per i reatini, che rimangono ancora in ultima posizione a quota 14, gol di Floridi e Macera. Danilo Renzi, mister Alba: «Partita vinta meritatamente dopo un buon primo tempo concluso sul 2 a 0. Nella seconda frazione, siamo stati un po' troppo confusionari, sciupando troppe occasioni da gol che avrebbero chiuso la partita anzitempo. Ora siamo già concentrati sullo scontro diretto di sabato prossimo contro la Castelnuovese».Fiano Romano – Guidonia 1-3; Football Riano – Libertas Centocelle 1-10; Licenza – Castelnuovese 1-1; Tor Sapienza – Lupa Frascati 6-1; Polisportiva De Rossi – Eretum Monterotondo 4-0. Turno di riposo osservato da Grifone Gialloverde e Atletico Torrenova.Tor Sapienza 49; Polisportiva De Rossi 43; Atletico Torrenova 41; Libertas Centocelle 40; Fiano Romano 34; Eretum Monterotondo 31; Grifone Gialloverde 30; Real Tuscolano 29; Licenza, Guidonia 27; Lupa Frascati 23; Castelnuovese 16; Football Riano 15; Alba Sant’Elia 14. Valle del Tevere e Città di Palombara ritiratesi e retrocesse automaticamente nei provinciali.Ancora una vittoria per Cantalice, corsaro 3-1 sul campo di una Maglianese per la quale segna solo Farroni. Per gli ospiti, che rimangono così al comando, reti di Panfilo, Civic e Suwareh.Tra le mura amiche, guadagna terreno il Poggio Nativo, vincitore 3-1 contro gli ospiti del Quattro Strade. I padroni di casa vanno tre volte in gol con Ferrillo, mentre gli avversari realizzano con Di Matteo. Alexandro Zossolo, tecnico Poggio Nativo: «Nonostante un errore dal dischetto, la squadra è stata impeccabile. Gara gestita benissimo da tutti i ragazzi, i quali meritano sicuramente i complimenti. Menzioni particolari vanno a Gherardi, autore di una notevole prestazione, e a Guidi che, con delle parate straordinarie, ha salvato il risultato in più di un’occasione».Fine settimana positivo per il Real Monterotondo Scalo, che, davanti ai propri sostenitori, supera 6-1 la Brictense.Oggi pomeriggio, alle 16, si gioca Poggio Mirteto – Equicola.Turno di riposo osservato da Passo Corese, Selci e Spes Poggio Fidoni.Cantalice 37; Real Monterotondo Scalo 36; Passo Corese 27; Poggio Mirteto, Quattro Strade 26; Poggio Nativo 22; Brictense 20; Selci 12; Equicola 10; Maglianese 8; Spes Poggio Fidoni 6. Si sono ritirate Amatrice e Salto Cicolano.