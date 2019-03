UNDER 19 REGIONALE B (GIRONE B)

UNDER 19 PROVINCIALE

RIETI – Si chiudono la ventiquattresima giornata del campionato Under 19 regionale B (girone B) e il ventesimo turno dell’Under 19 provinciale. In quest’ultima categoria, vittorie per Cantalice, ora di nuovo al comando della classifica, e Passo Corese, momentaneamente al terzo posto.Finisce 1-1 tra Eretum Monterotondo e Alba Sant’Elia. I reatini, a segno con Luzzi, rimangono ultimi a 11 punti, mentre gli avversari sono sesti a 31. Danilo Renzi, mister Alba: «Partita corretta da parte di entrambe le squadre. L'Eretum è andato in rete in una delle sue poche occasioni della gara. Siamo stati bravi a creare almeno cinque/sei palle gol nitide, ma ci è mancata la giusta precisione e cattiveria sotto porta. Siamo riusciti a pareggiare, tuttavia il risultato ci sta un po' stretto. Muoviamo la classifica, anche se ritengo di aver perso due punti».Real Tuscolano – Licenza 2-2; Castelnuovese – Tor Sapienza 0-0; Grifone Gialloverde – Football Riano 4-3; Guidonia – Atletico Torrenova 0-1; Libertas Centocelle – Fiano Romano 4-3. Turno di riposo osservato da Lupa Frascati e Polisportiva De Rossi.Tor Sapienza 46; Atletico Torrenova 41; Polisportiva De Rossi 40; Libertas Centocelle 37; Fiano Romano 34; Eretum Monterotondo 31; Grifone Gialloverde 30; Real Tuscolano 29; Licenza 26; Guidonia 24; Lupa Frascati 23; Football Riano, Castelnuovese 15; Alba Sant’Elia 11. Valle del Tevere e Città di Palombara ritiratesi e retrocesse automaticamente nei provinciali.Il Cantalice piega 5-0 gli ospiti della Spes Poggio Fidoni e riacciuffa la vetta, approfittando del riposo del Real Monterotondo Scalo insieme a Poggio Mirteto e Poggio Nativo. Oltre alla doppietta di Civic, gol di Dionisi, Agostini e Gerini. Paolo Patacchiola, tecnico Spes: «A causa della convocazione di diversi giocatori per il match della prima squadra in Promozione, purtroppo ci siamo presentati a questa sfida in un numero esiguo. Un avversario del calibro di Cantalice può far male anche se si è nelle condizioni ottimali, ma è chiaro che la mancanza di uomini ci ha un po’ penalizzato. Nonostante il risultato negativo, ringrazio i ragazzi per l’impegno che anche stavolta non è mancato».Il Passo Corese si aggiudica per 4-3 lo scontro diretto sul campo di un Quattro Strade a cui non basta la doppietta di Di Matteo e la rete di Gentile. Grazie a questo successo, i sabini occupano attualmente la terza posizione in solitaria. Manolo Scardocci, allenatore dei coresini: «Partita molto ben giocata dalla mia formazione. Sebbene gli avversari non abbiano mai mollato, siamo rimasti sempre in vantaggio, creando numerose occasioni da gol. Nel complesso, un risultato finale giusto». Commenta la gara anche Fabio Appolloni, mister Quattro Strade: «Non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi, autori di una buona prestazione. Peccato per l’arbitraggio, non molto adeguato ad una sfida in cui si gioca per le posizioni alte della classifica».La Maglianese si arrende 4-1 in casa della Brictense. L’unico gol degli ospiti è realizzato da Farroni.Rinviata a data da destinarsi Equicola – Selci.Cantalice 34; Real Monterotondo Scalo 33; Passo Corese 27; Poggio Mirteto, Quattro Strade 26; Brictense 20; Poggio Nativo 19; Selci 12; Equicola 10; Maglianese 8; Spes Poggio Fidoni 6. Si sono ritirate Amatrice e Salto Cicolano.