UNDER 19 REGIONALE B (GIRONE B)

UNDER 19 PROVINCIALE

RIETI – Nella ventunesima giornata del campionato Under 19 regionale B (girone B), ancora un risultato negativo per l’Alba Sant’Elia. Per quanto riguarda il diciassettesimo turno dell’Under 19 provinciale, insieme al Cantalice capolista, vincono anche Poggio Mirteto e Spes Poggio Fidoni.Di fronte al proprio pubblico, l’Alba Sant’Elia (ultima a 10 punti) viene superata 3-1 dalla Polisportiva De Rossi (prima a 40). L’unico centro dei reatini è ad opera di Floridi.Fiano Romano – Castelnuovese 2-1; Football Riano – Accademia Real Tuscolano 1-3; Grifone Gialloverde – Guidonia 0-3; Libertas Centocelle – Lupa Frascati 1-3. Sospesa e rinviata Licenza – Atletico Torrenova. Turno di riposo osservato da Tor Sapienza ed Eretum Monterotondo.Polisportiva De Rossi 40; Tor Sapienza 39; Atletico Torrenova 32; Libertas Centocelle, Eretum Monterotondo, Fiano Romano 30; Accademia Real Tuscolano 28; Grifone Gialloverde 25; Lupa Frascati 22; Guidonia 21; Licenza 19; Football Riano, Castelnuovese 13; Alba Sant’Elia 10. Valle del Tevere e Città di Palombara ritiratesi e retrocesse automaticamente nei provinciali.Il Cantalice batte 4-1 gli ospiti del Quattro Strade e tiene saldo il primo posto. Decisive le reti di Agostini, Provaroni, Civic e Yusupha. Il gol degli avversari è realizzato da Aniballi.Secondo successo stagionale per la Spes Poggio Fidoni, che, tra le mura amiche, trionfa 5-2 contro l’Equicola. Per la squadra di casa, oltre alla doppietta di Franceschini, segnano Capretto, Fusacchia e Fanny. Alla squadra di mister Lancia non bastano, invece, Romani e Cavallari. Paolo Patacchiola, tecnico Spes: «Sono davvero soddisfatto della prova del mio splendido gruppo. La squadra, del tutto diversa rispetto allo scorso anno, ha fatto dei notevoli progressi e questo è il segnale che, prima o poi, il duro lavoro ripaga sempre. Dobbiamo ancora sudare parecchio e risalire la classifica. Sono sicuro che i miei giocatori daranno il massimo».Grazie alle reti di Noor e Ferrari, il Poggio Mirteto vince 2-1 il derby sabino contro un Selci per il quale va in gol solo Migliorelli. Renzo Fois, allenatore dei mirtensi: «Bella partita dei miei ragazzi contro un avversario molto motivato e difficile da battere. Dedico questi tre punti al nostro Passamonti, vittima di un infortunio a seguito di un contrasto».Sul campo del Real Monterotondo Scalo, il Passo Corese viene sconfitto 3-0. Manolo Scardocci, mister dei coresini: «Risultato bugiardo, considerando anche i due gol che l’arbitro ci ha annullato per fuorigioco. Tuttavia, non sono dispiaciuto tanto per il k.o, quanto per il linguaggio inadeguato degli avversari nei nostri confronti. Peccato che una società così blasonata si renda protagonista di questi spiacevoli episodi. Infine, voglio rivolgere un augurio di pronta guarigione al nostro capitano, che, nel corso di uno scontro di gioco, ha riportato la rottura di un dente».Turno di riposo osservato da Maglianese, Poggio Nativo e Brictense.Cantalice 31; Real Monterotondo Scalo 30; Poggio Mirteto, Quattro Strade 25; Passo Corese 21; Brictense 14; Poggio Nativo 13; Selci 12; Maglianese 8 (per non essersi presentata nella sfida della scorsa settimana contro Passo Corese, 1 punto in meno rispetto alla precedente giornata); Equicola 7; Spes Poggio Fidoni 6. Ritiro per Amatrice e Salto Cicolano.