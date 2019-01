UNDER 19 REGIONALE B (GIRONE B)

UNDER 19 PROVINCIALE

RIETI – Nella sedicesima giornata del campionato Under 19 regionale B (girone B), torna a sorridere l’Alba Sant’Elia, che trova un successo importante soprattutto per il morale. Nella categoria provinciale, invece, il dodicesimo turno regala gioie solo al Cantalice e al Selci.Pur rimanendo ultima a 7 punti, l’Alba Sant’Elia si impone per 4-2 ai danni degli ospiti del Football Riano. Decidono la doppietta di Macera e le reti di Trinetta e Floridi. Danilo Renzi, mister Alba: «Abbiamo approcciato molto bene la partita, tenendo un buon ritmo e pressando gli avversari. Il primo tempo è terminato con il punteggio di 4-0, ma il divario sarebbe potuto essere anche più ampio. Nella ripresa, non siamo stati altrettanto efficaci, permettendo al Riano di accorciare il risultato. Questa gara potrebbe rappresentare una svolta per il nostro campionato e pertanto dobbiamo continuare a lavorare con il massimo dell’impegno. Faccio i complimenti a tutti i ragazzi per la loro serietà in ogni allenamento. Le qualità umane e tecniche dei miei giocatori sono apprezzate anche dalla società e dal mister della prima squadra, che ogni domenica ne convoca un buon numero».Atletico Torrenova – Libertas Centocelle 2-0; Eretum Monterotondo – Lupa Frascati 3-2; Guidonia – Tor Sapienza 2-4; Polisportiva De Rossi – Fiano Romano 1-1. Rinviata la sfida tra Real Tuscolano e Castelnuovese. Turno di riposo osservato dal Grifone Gialloverde e dal Licenza.Tor Sapienza 32; Polisportiva De Rossi, Atletico Torrenova 30; Eretum Monterotondo 26; Libertas Centocelle 23; Fiano Romano 22; Real Tuscolano 21; Grifone Gialloverde 18; Guidonia 14; Licenza 13; Lupa Frascati, Football Riano 12; Castelnuovese 9; Alba Sant’Elia 7. Valle del Tevere e Città di Palombara ritiratesi e retrocesse automaticamente nei provinciali.Il Cantalice batte in casa 2-1 il Passo Corese e si piazza al comando del campionato, approfittando del pareggio del Quattro Strade. Per i vincitori, doppietta di Provaroni, mentre agli avversari non basta il gol di Orlandi. Manolo Scardocci, tecnico Passo Corese: «Nonostante il risultato negativo, la mia squadra ha dominato nel corso dei novanta minuti. Nel primo tempo, sullo 0-0, abbiamo sbagliato un rigore e sulla ripartenza abbiamo subito la prima rete. Nella stessa frazione, abbiamo, inoltre, colpito 2 legni. Dopo l’intervallo, abbiamo meritatamente ottenuto il pareggio, ma poco più tardi abbiamo colpito il terzo legno della giornata. Infine, a dieci minuti dal termine, abbiamo subito la beffa del 2-1. Posso solo fare i complimenti ai miei ragazzi, che hanno fatto una grande gara su un campo molto caldo e contro quelli che sono attualmente i primi della classe».Come anticipato, il Quattro Strade non riesce a fare bottino pieno: sul campo della Maglianese, finisce 1-1. I padroni di casa vanno a segno con Cupidi, i reatini, invece, realizzano con Aniballi dal dischetto. Fabio Appolloni, mister Quattro Strade: «Una partita non bellissima. Abbiamo iniziato con tenacia e cattiveria per cercare di agguantare subito il vantaggio, ma le occasioni sprecate ci hanno portato a tornare negli spogliatoi su un bugiardo 0-0. Nel secondo tempo, abbiamo continuato ad insistere con il nostro gioco, ma sull'unico tiro in porta subito, siamo andati in svantaggio. A pochissimi minuti dalla fine, ci è stato concesso un rigore netto con il quale abbiamo trovato il pari. Gara che termina con un pareggio assolutamente ingiusto, sia per le occasioni da noi avute sia per episodi arbitrali decisamente rivedibili. Auguro, infine, una pronta guarigione al ragazzo della Maglianese che si è infortunato e faccio comunque i complimenti alla mia squadra, che si dimostra sempre pronta a dare il massimo».Nella tana del Poggio Nativo, il Selci trionfa 2-1. Per gli ospiti, reti di Bartolucci e Farinelli su calcio di rigore, mentre l’unico gol dei padroni di casa è firmato da Borghese. Tiziano Fioravanti (Selci): «Una partita maschia, ben giocata dalle due squadre. Complimenti all’arbitro, che, a prescindere dal risultato, ha diretto la gara in maniera impeccabile». Non è dello stesso avviso Alexandro Zossolo, tecnico del Poggio Nativo: Arbitraggio pessimo. Tra i tanti episodi da rivedere, il rigore assegnato agli avversari era davvero inesistente. Per quanto riguarda la prestazione della squadra, sebbene sia stata una gara a senso unico per noi, abbiamo sciupato troppe occasioni. Ora, testa alla prossima contro il Poggio Mirteto».Nuovamente una sconfitta per la Spes Poggio Fidoni, superata in casa 3-0 dal Real Monterotondo e ancora all’ultimo posto.Dopo l’Amatrice, anche il Salto Cicolano abbandona la competizione. Come si legge nel comunicato ufficiale, domenica 20 gennaio si sarebbe dovuta disputare la gara tra Selci e Salto Cicolano, ma gli ospiti non si sono presentati, non facendo pervenire alcuna giustificazione in merito. Per questo, il giudice sportivo ha deciso di infliggere agli equicoli la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica. Tuttavia, trattandosi della quarta rinuncia del Salto Cicolano, quest’ultimo viene escluso dal campionato Under 19 provinciale e tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la classifica, che viene riformulata senza tener conto dei risultati della società rinunciataria, a cui è stata, inoltre, inflitta una multa di 1000 euro per il ritiro dalla categoria.Pertanto, da questa giornata, il turno di riposo viene osservato da tre compagini, e non più da due. In questo caso, non sono scese in campo Brictense, Equicola e Poggio Mirteto.Cantalice 25; Quattro Strade 22; Real Monterotondo 21; Poggio Mirteto 16; Passo Corese 14; Selci, Poggio Nativo 12; Brictense 11; Equicola 7; Maglianese 6; Spes Poggio Fidoni 0.