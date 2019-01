VALLE DEL TEVERE

ALBA SANT’ELIA

Gli altri risultati:

La classifica:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Nel sabato da poco trascorso, si è giocata la tredicesima giornata del campionato Under 19 regionale B (girone B). Si ritira dal campionato la Valle del Tevere, mentre perde nuovamente l’Alba Sant’Elia.A causa soprattutto della mancanza del numero minimo di giocatori adatti per poter affrontare la categoria, si ritira ufficialmente la Valle del Tevere. L’abbandono del campionato comporta un’automatica retrocessione nei provinciali ed il pagamento di una multa di 1500 euro. Tutte le gare in precedenza disputate dai sabini non hanno valore per la classifica, che viene formulata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria. Le squadre che avrebbero dovuto ancora affrontare la Valle del Tevere, come da calendario, osservano un turno di riposo. Si tratta del secondo ritiro della stagione in questo campionato dopo quello di Città di Palombara. Dato che per ogni girone dei regionali retrocedono due compagini, nel caso del raggruppamento della Valle del Tevere, nessun’altra delle formazioni ancora in gioco scenderà a fine stagione nei provinciali.Ancora un risultato negativo per l’Alba Sant’Elia (ora ultima a 4 punti), sconfitta in casa 2-4 dal Grifone Gialloverde (15 punti). I due gol dei reatini sono realizzati da Mostarda e Carnassale. Il prossimo impegno per i ragazzi di mister Renzi è previsto per sabato prossimo, 12 gennaio, nella tana della Libertas Centocelle.Atletico Torrenova – Castelnuovese 1-1; Eretum Monterotondo – Guidonia 2-3; Licenza – Libertas Centocelle 2-1; Tor Sapienza – Fiano Romano 2-1; Polisportiva De Rossi – Lupa Frascati 2-1. Turno di riposo osservato dal Football Riano e dal Real Tuscolano.Polisportiva De Rossi, Tor Sapienza 26; Atletico Torrenova 21; Real Tuscolano, Libertas Centocelle 20; Eretum Monterotondo 17; Fiano Romano, Grifone Gialloverde 15; Guidonia 13; Licenza 12; Football Riano 11; Lupa Frascati, Castelnuovese 9; Alba Sant’Elia 4. Si sono ritirate e sono retrocesse la Valle del Tevere e Città di Palombara.Per quanto riguarda, invece, il campionato Under 19 provinciale, le squadre ad esso partecipanti torneranno in campo nel fine settimana per la decima giornata.