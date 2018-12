UNDER 19 REGIONALE B (GIRONE B)

RIETI – Nel weekend pre-natalizio appena trascorso, si sono delineati i risultati delle gare della dodicesima giornata del campionato Under 19 regionale B (girone B) e di due partite di recupero dell’Under 19 provinciale. In ambito regionale, cade l’Alba Sant’Elia e non scende in campo la Valle del Tevere. In ambito provinciale, oltre al successo del Cantalice sulla Spes Poggio Fidoni, il Salto Cicolano non si presenta in casa del Quattro Strade, che vince 3-0 a tavolino e chiude il 2018 primo in classifica.Brutta sconfitta in trasferta per l’Alba Sant’Elia (penultima a 7 punti), che va k.o 4-1 contro la Lupa Frascati (12 punti). L’unico gol dei reatini è realizzato da Cherubini.Non scende in campo la Valle del Tevere (-2 punti) contro i padroni di casa del Fiano Romano (18 punti), che, pertanto, vincono la gara 3-0 a tavolino. «Per la Valle del Tevere, sono stato per pochissimo tempo solo un osservatore esterno, non il tecnico – spiega Lamberto Bianchi – Non ho più firmato il cartellino come allenatore perché, a mio avviso, non c'erano le condizioni per accettare l'incarico e per iniziare un lavoro tecnico-tattico. Ringrazio, comunque, la società per la fiducia riposta nei miei confronti».Real Tuscolano – Atletico Torrenova 0-0; Castelnuovese – Polisportiva De Rossi 3-2; Grifone Gialloverde – Licenza 0-0; Guidonia – Riano 3-4; Libertas Centocelle – Tor Sapienza 3-2. Turno di riposo osservato dall’Eretum Monterotondo.Dopo la pausa per le festività natalizie, le squadre torneranno in campo sabato 5 gennaio per la tredicesima giornata.Polisportiva De Rossi 26; Tor Sapienza, Libertas Centocelle, Real Tuscolano, Atletico Torrenova 23; Eretum Monterotondo 20; Fiano Romano 18; Grifone Gialloverde 15; Licenza, Lupa Frascati 12; Riano, Castelnuovese 11; Guidonia 10; Alba Sant’Elia 7; Valle del Tevere -2. Si è ritirata Città Di Palombara.Il Salto Cicolano (6 punti) non si presenta alla sfida di recupero della sesta giornata in casa del Quattro Strade, che vince così 3-0 a tavolino e conclude il 2018 primo in classifica a 18 punti. Fabio Appolloni, mister Quattro Strade: «Un gran bel risultato, che fa ben sperare per la restante parte del campionato. Ora abbiamo due obiettivi: continuare a vincere e non montarci la testa. C'è ancora tanto da lottare e sudare. Voglio esprimere i miei più sinceri complimenti ai ragazzi, ai dirigenti, a chi si occupa del settore giovanile, al direttore e al presidente. Siamo riusciti a raggiungere ciò che ci eravamo prefissati, ora è tutto nelle nostre mani».Nel recupero della settima giornata, invece, successo di larga misura per gli ospiti del Cantalice (17 punti), che battono 10-3 la Spes Poggio Fidoni (0 punti). Per i vincitori, oltre alla tripletta di Civic e alle doppiette di Provaroni e Agostini, reti di Valentini, Panfilo e Dionisi.Dopo la sosta per le festività natalizie, le squadre torneranno in campo nel fine settimana del 12-13 gennaio per la decima giornata.Quattro Strade 18; Real Monterotondo, Poggio Mirteto 15; Brictense 13; Poggio Nativo 12; Passo Corese 11; Selci 9; Equicola 7; Salto Cicolano 6 (un punto in meno rispetto alla scorsa settimana); Maglianese 5 (tre punti in più rispetto alla scorsa settimana causa assegnazione vittoria a tavolino per 3-0 nella gara della nona giornata contro il Salto Cicolano che, anche in quel caso, non si è presentato in campo); Spes Poggio Fidoni 0. Si è ritirata Amatrice.