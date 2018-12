UNDER 19 REGIONALE B (GIRONE B)

RIETI – In archivio l’undicesima giornata del campionato Under 19 regionale B (girone B) e la nona giornata del campionato Under 19 provinciale. Nella categoria regionale, l’Alba non va oltre il pareggio nello scontro salvezza contro la Castelnuovese, mentre la Valle del Tevere, ultima della classe, ottiene l’ennesimo risultato negativo. Nella categoria provinciale, sorridono, invece, quattro reatine, che guadagnano punti e rendono l’attuale situazione di classifica piuttosto interessante.Finisce 2-2 il match tra Alba Sant’Elia e Castelnuovese. Per i reatini, ora a 7 punti, ma ancora penultimi, gol di Luzzi e Macera. Danilo Renzi, mister Alba: «Abbiamo avuto il controllo del gioco per tutta la partita contro una squadra che ha pensato più a difendersi che a contrattaccare. Gli spazi stretti e le nostre indecisioni sotto porta ci hanno impedito di trovare il vantaggio nel primo tempo. Nella ripresa, siamo stati disattenti, concedendo per due volte il vantaggio agli ospiti. In seguito, siamo stati, però, caparbi e abbiamo recuperato il risultato senza mai mollare. Buona prova di carattere, ma c'è ancora molto da lavorare. Prosegue, poi, bene l'inserimento dei nuovi innesti».Sempre più complicata la situazione per la Valle del Tevere, che, essendo stata sconfitta per 12-2 dagli ospiti della Libertas Centocelle ed essendo stata penalizzata di un altro punto in classifica, è ora ultima a -2. La squadra, come già la scorsa settimana aveva dichiarato il nuovo tecnico Lamberto Bianchi, è composta attualmente solo di otto juniores perché sette ragazzi di Forano e dintorni non vengono più a giocare. Pertanto, fino all’arrivo di nuovi innesti stabili, la squadra gioca solo le gare in casa in cui riesce ad avere a disposizione anche sette ragazzi dell’Under 17.Atletico Torrenova – Eretum Monterotondo 2-1; Riano – Fiano Romano 1-4; Polisportiva De Rossi – Real Tuscolano 1-0; Tor Sapienza – Grifone Gialloverde 3-3. Da rigiocare il match tra Licenza e Lupa Frascati. Turno di riposo osservato da Guidonia.Polisportiva De Rossi 26; Tor Sapienza 23; Atletico Torrenova, Real Tuscolano 22; Eretum Monterotondo, Libertas Centocelle 20; Fiano Romano 15; Grifone Gialloverde 14; Licenza 11; Guidonia 10; Lupa Frascati 9; Riano, Castelnuovese 8; Alba Sant’Elia 7; Valle del Tevere -2. Si è ritirata ed è automaticamente retrocessa Città di Palombara.Successo per il Passo Corese, che batte in casa 3-2 l’Equicola. Per i coresini, tripletta di Natoni, mentre agli avversari non basta la doppietta di De Massimi. Matteo Lancia, tecnico Equicola: «Avevamo la partita in pugno, siamo stati due volte in vantaggio e avevamo tutto in completo controllo, anche perché il gioco degli avversari, fatto di lanci lunghi sul loro attaccante, era di facile lettura. Tuttavia, abbiamo però ancora peccato di errori dei singoli e alla fine abbiamo subito il k.o. Una sconfitta che brucia davvero. Riguardo la gara, infine, sono costretto a segnalare anche un arbitraggio molto sotto la media: è, infatti, mancato un rigore per noi e ancora non mi spiego l’espulsione di De Massimi».Tra le mura amiche, vittoria per 3-2 anche per Selci contro la Brictense. I sabini si impongono grazie alle reti di Adami e Giuliani nel primo tempo e di Coppari al 93°. Tiziano Fioravanti (Selci): «Ottima prestazione dei ragazzi, che, fin dall’inizio, hanno dimostrato di voler portare a casa i tre punti».Risultato molto importante per il Cantalice, che batte 1-0 i padroni di casa del Real Monterotondo. I cantaliciani, vincenti grazie alla rete di Yusupha, salgono così a 14 punti, a -1 dalla vetta e dagli avversari, che rimangono a quota 15.Trionfo di misura, infine, per Poggio Nativo, che travolge in trasferta 5-0 la Spes Poggio Fidoni. Per gli ospiti, gol di Ferrillo, Sornoza, Checchetelli, Fiorentini e Gherardi. Alexandro Zossolo, mister Poggio Nativo: «Partita a senso unico, giocata perfettamente dai miei ragazzi. Il risultato parla da solo».Commenta la gara anche Paolo Patacchiola, tecnico Spes Poggio Fidoni: «La partita è iniziata male. Questo perché il direttore di gara, dopo 2 minuti, ha ammonito, secondo me ingiustamente, un mio giocatore, condizionandone la partita. Poi ci abbiamo messo anche del nostro, commettendo gravi errori in fase conclusiva. Questa non è una novità: creiamo tanto, ma finalizziamo poco. Nonostante ciò, il gruppo sta migliorando di settimana in settimana ed è, dunque, il segnale che il lavoro negli allenamenti non si sta rivelando vano».Il Salto Cicolano non si è presentato a Magliano Sabina. Pertanto, non si è giocata la sfida contro la Maglianese.In questa giornata, turno di riposo osservato dalle due capolista insieme al Real Monterotondo, cioè Quattro Strade e Poggio Mirteto.Real Monterotondo, Poggio Mirteto, Quattro Strade 15; Cantalice 14; Brictense 13; Poggio Nativo 12; Passo Corese 11; Selci 9; Salto Cicolano, Equicola 7; Maglianese 2; Spes Poggio Fidoni 0. Si è ritirata Amatrice.