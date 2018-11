UNDER 19 REGIONALE B (GIRONE B)

UNDER 19 PROVINCIALE

RIETI – Dopo lo stop dello scorso weekend, sono tornate in campo le squadre reatine partecipanti ai campionati Under 19 regionale B (girone B) e Under 19 provinciale. Un fine settimana molto piovoso e ricco di risultati rilevanti: tra questi, nella categoria regionale (giornata numero 8), ottava sconfitta consecutiva per la Valle del Tevere, mentre, in ambito provinciale (6° giornata), il Poggio Mirteto vince ancora e mantiene la vetta.Cammino sempre più in salita per la Valle del Tevere, che colleziona l’ottavo k.o in otto giornate. In questo caso, la sconfitta arriva per 3-0 in casa della Castelnuovese (6 punti).In questa giornata, turno di riposo osservato proprio dall’altra reatina del raggruppamento, l’Alba Sant’Elia.Real Tuscolano – Tor Sapienza 0-2; Atletico Torrenova – Polisportiva De Rossi 0-1; Eretum Monterotondo – Licenza 4-3; Grifone Gialloverde – Fiano Romano 1-3; Guidonia – Libertas Centocelle 2-2; Lupa Frascati – Riano 3-3.Polisportiva De Rossi 22; Real Tuscolano 19; Tor Sapienza 18; Eretum Monterotondo, Atletico Torrenova 16; Fiano Romano 12; Libertas Centocelle 11; Riano 8; Guidonia, Licenza, Grifone Gialloverde 7; Castelnuovese, Alba Sant’Elia 6; Lupa Frascati 5; Valle del Tevere 0. Palombara ritiratasi e retrocessa.Continua ad ottenere i tre punti il Poggio Mirteto, che rimane così in vetta insieme al Real Monterotondo. Contro il Passo Corese, è 3-1 per gli ospiti sabini, che segnano con Ferrari, Spiccia e Simoncelli. L’unico gol degli avversari è realizzato da Perdonati. Renzo Fois, tecnico Poggio Mirteto: «Siamo scesi in campo con il giusto atteggiamento, consapevoli che, nonostante le pessime condizioni del terreno di gioco, giocando un buon calcio, saremmo riusciti a trovare il gol. Così è stato. Abbiamo sempre comandato il gioco, sprecando anche parecchio sotto porta e non correndo particolari pericoli, dato che l’unico gol da parte dei padroni di casa è arrivato grazie ad un tiro da 30 metri. Un plauso a tutti i miei ragazzi, in particolare a Davide Passamonti per l’ottima gara».Finisce 3-3 il match tra Cantalice e Poggio Nativo. Per la squadra di casa, reti di Agostini, Leigh Yusupha e Panfilo, mentre gli ospiti vanno in gol con Ferrillo, Fiorentini e Massimi. Alexandro Zossolo (Poggio Nativo): «Ottima squadra avversaria con giocatori di livello. Un primo tempo, per noi, difficile, nel quale siamo andati in svantaggio di 2 gol, presi, tra l’altro, per delle semplici distrazioni. Siamo stati, poi, bravissimi a recuperare nel secondo tempo. Complimenti a tutta la squadra e soprattutto a Emanuele Fioroni, senza dubbio il migliore in campo».Ancora una sconfitta, la quarta in quattro gare disputate, per la Spes Poggio Fidoni, che stavolta cade per 3-1 in casa della Brictense. Agli ospiti non basta il gol di Mastroiaco su calcio di rigore. Da segnalare, inoltre, il cambio di allenatore proprio in casa Spes: si è, infatti, dimesso Gabriele D’Orazio e, già da questo fine settimana, è andato al suo posto Paolo Patacchiola, già da inizio stagione nello staff tecnico dei reatini. Proprio quest’ultimo commenta la gara: «Nonostante non siano ancora arrivati i risultati positivi, confido molto nelle potenzialità dei miei giocatori, che sicuramente, continuando ad impegnarsi, riusciranno ad ottenere le soddisfazioni che meritano. A causa di problemi di organico, la preparazione pre-campionato non è stata fatta come si desiderava e probabilmente ne stiamo ancora pagando qualche conseguenza. Tuttavia, il gruppo sta crescendo e questo è l’importante. Detto questo, ringrazio il ds Lattanzi, il presidente e tutta la società per la fiducia, che proverò a ricambiare nel miglior modo possibile».Brutta sconfitta, poi, per l’Equicola, travolta in casa per 7-0 dal Real Monterotondo.Quattro Strade in lutto per la morte del ventenne reatino Lorenzo Marchili. In segno di rispetto, la squadra del quartiere ha deciso di rinviare la partita prevista contro il Salto Cicolano.In questa giornata, turno di riposo osservato dalla Maglianese e dal Selci.Real Monterotondo, Poggio Mirteto 15; Quattro Strade 9; Cantalice, Passo Corese 8; Brictense 7; Poggio Nativo 6; Salto Cicolano, Equicola 4; Selci 3; Maglianese 2; Spes Poggio Fidoni 0. Si è ritirata Amatrice.