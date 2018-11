UNDER 19 REGIONALE B (GIRONE B)

RIETI – Settima giornata da dimenticare per le due reatine, Alba e Valle del Tevere, impegnate nel campionato Under 19 regionale B (girone B) e travolte rispettivamente da Atletico Torrenova e Real Tuscolano. Una quinta giornata di campionato Under 19 provinciale, invece, molto positiva per Passo Corese e soprattutto per Poggio Mirteto, che, oltre a trovare i tre punti, raggiunge in vetta alla classifica il Real Monterotondo.Brutta sconfitta tra le mura amiche per l’Alba Sant’Elia: al Gudini di Rieti, finisce 4-0 per l’Atletico Torrenova, che sale così a 16 punti. I reatini di mister Renzi, invece, rimangono fermi a quota 6.Situazione molto delicata per la Valle del Tevere (0 punti), che, con la sconfitta per 8-0 rimediata dagli ospiti del Real Tuscolano (19 punti e vetta insieme alla Polisportiva De Rossi), colleziona il settimo k.o su sette gare disputate.Fiano Romano – Lupa Frascati 4-0; Riano – Castelnuovese 1-0; Libertas Centocelle – Grifone Gialloverde 2-1; Polisportiva De Rossi – Guidonia 1-1; Tor Sapienza – Eretum Monterotondo 4-3. Turno di riposo osservato dal Licenza.Real Tuscolano, Polisportiva De Rossi 19; Atletico Torrenova 16; Tor Sapienza 15; Eretum Monterotondo 13; Libertas Centocelle 10; Fiano Romano 9; Licenza, Riano, Grifone Gialloverde 7; Alba Sant’Elia, Guidonia 6; Lupa Frascati 4; Castelnuovese 3; Valle del Tevere 0. Palombara ritiratasi e retrocessa.Vince e aggancia il Real Monterotondo in vetta il Poggio Mirteto (12 punti): al termine del match contro 4 Strade, è 3-1 per i padroni di casa, che segnano con Spiccia, Pompei e Nese. Agli ospiti, vincitori per 2-0 (gol di Roselli e Gentile) contro Selci nel recupero della 3° giornata di mercoledì 7 novembre, stavolta non basta la rete dello stesso Roselli. Renzo Fois, tecnico Poggio Mirteto: «Nonostante lo svantaggio iniziale, abbiamo sempre comandato il gioco senza mai correre troppi rischi e sprecando anche troppe occasioni da rete. Complimenti a tutti i miei ragazzi, sebbene io sia convinto che possiamo fare molto meglio sotto l'aspetto del gioco. Pertanto, testa bassa e lavorare. Un plauso, infine, alla squadra avversaria, la migliore incontrata finora per organizzazione e compattezza». Commenta la gara anche Fabio Appolloni, tecnico 4 Strade: «Una gara non da noi. Siamo riusciti a dimostrare di potercela giocare con tutti, ma 25 minuti non fanno una partita intera. Siamo andati subito sull'1-0, poi, qualche minuto dopo, abbiamo però subito il pareggio, rientrando negli spogliatoi con il parziale fisso sull'1-1. Nel secondo tempo, non siamo praticamente tornati campo. Abbiamo fatto fatica a riprendere il gioco e abbiamo preso gli altri due gol che ci hanno troncato le gambe. Complimenti agli avversari, che si sono dimostrati una squadra molto organizzata e cinica, e complimenti ugualmente ai miei ragazzi, perché una sconfitta non mi farà mai cambiare opinione sul mio gruppo. Sono certo che questo k.o ci sia servito da lezione per le prossime importantissime gare».Successo anche per Passo Corese, che batte in trasferta 2-1 il Selci. Per gli ospiti, decisiva la doppietta di Natoni. L’unico gol del Selci è siglato, invece, da Farinelli. Tiziano Fioravanti (Selci): «Partita a senso unico giocata solo dalla nostra squadra: abbiamo avuto 15 occasioni da gol, ma non abbiamo concretizzato, loro 2 occasioni e 2 reti. Bisogna lavorare duramente ed essere più concreti per risalire la classifica. Una nota negativa è stata la maleducazione di alcuni avversari. Mi auguro, pertanto, che la società di appartenenza prenda provvedimenti».Finisce 2-2 la sfida tra Maglianese ed Equicola. Per la squadra di casa, segnano Di Domenico e Pescetelli, mentre gli ospiti vanno in gol con Xherai e Carosi. Matteo Lancia, tecnico Equicola: «Non abbiamo approcciato la gara nel migliore dei modi e siamo andati sotto di due gol, dopo finalmente abbiamo iniziato a giocare e siamo riusciti a dimezzare lo svantaggio prima della fine del primo tempo. Nella ripresa, il piglio è stato nettamente diverso e infatti abbiamo pareggiato ed avuto due/tre occasioni dove il loro portiere è stato prodigioso. Alla fine sono crollate fisicamente entrambe le squadre e il risultato è scivolato via così».Pari anche tra Salto Cicolano e Cantalice, in questo caso per 1-1. Per gli equicoli, rete di Prigenzi, mentre gli ospiti vanno a segno con Provaroni. Daniele Cattivera, tecnico Salto Cicolano: «Abbiamo disputato una bella partita contro una grande squadra. Complimenti al mister e ai ragazzi del Cantalice».Termina, poi, a reti inviolate la gara tra Poggio Nativo e Brictense.In questa giornata, turno di riposo osservato dal Real Monterotondo e dalla Spes Poggio Fidoni.Real Monterotondo, Poggio Mirteto 12; Quattro Strade 9; Passo Corese 8; Cantalice 7; Poggio Nativo 5; Brictense, Salto Cicolano, Equicola 4 (-2 punti rispetto alla scorsa giornata per l’Equicola, causa provvedimento giudice sportivo che sancisce la sconfitta a tavolino per 3-0 di quest’ultima contro il Salto Cicolano. Il derby era valido per la 2° giornata); Selci 3; Maglianese 2; Spes Poggio Fidoni 0. Si è ritirata Amatrice.