RIETI – Alba 2, Valle del Tevere 0. Finisce così il derby reatino inserito nel programma della seconda giornata del campionato Under 19 regionale B, girone B.



Nella sfida di sabato scorso, 6 ottobre, l’Alba conduce il gioco sin dai primi minuti, gestendo una gara complicata contro una Valle del Tevere che però non appare mai troppo cinica. Con questa vittoria, l’Alba si riscatta dopo la sconfitta subita nella prima giornata in casa del Riano, mentre la Valle del Tevere, dopo le prime due gare, rimane ancora a quota zero punti in classifica.

Sabato prossimo, si torna subito in campo: l’Alba di mister Renzi sarà impegnata in casa del Tor Sapienza, la Valle del Tevere ospiterà, invece, i romani della Polisportiva De Rossi. Dopo le prime due partite, entrambe le avversarie delle reatine sono a punteggio pieno.

I COMMENTI

Danilo Renzi, tecnico Alba Sant’Elia: «Dopo un minuto di gioco, siamo andati subito in vantaggio e abbiamo tenuto il controllo del gioco per tutto il primo tempo, riuscendo a trovare anche il 2-0 al termine di una buona manovra. Nel secondo tempo, pur senza rischiare molto, abbiamo sciupato alcune occasioni che hanno lasciato la partita in bilico fino alla fine. Dobbiamo imparare ad essere più cinici. Partita corretta da parte di entrambe le squadre».

Luca Grizzi, dirigente Valle del Tevere: «Abbiamo subito entrambi i gol nel primo tempo su due disattenzioni difensive. Nel secondo tempo, abbiamo giocato meglio, ma non siamo mai stati realmente pericolosi».

IL TABELLINO

Alba Sant’Elia: Santucci, Mostarda, Sciamanna, Valentini (8’ st: Blasetti), Luzzi, Benvenuti, Aguzzi (15’ st Pilati), Cherubini, Di Casimirro, Trinetta, Laudati (5’ st Sarais). A disposizione: Giagnorio, Ciogli. Allenatore: Renzi.

Valle del Tevere: Crocco, Precilla, Danieli, Cursi, Aurizi, Valentini, Balerna (1’ st Di Carlo), Gregoriu, Lupo, Rinaldi, Negoita. Allenatore: Brunacci.

Arbitro: D’Orazi di Rieti.

Reti: Di Casimirro al 1’ del primo tempo, Laudati al 25’ del primo tempo.

Ammoniti: Luzzi (Alba Sant’Elia), Cursi (Valle del Tevere).

GLI ALTRI RISULTATI DELLA SECONDA GIORNATA NEL GIRONE B

Accademia Real Tuscolano – Lupa Frascati: 1-0

Atletico Torrenova – Fiano Romano: 2-0

Città di Palombara – Libertas Centocelle: 0-2

Eretum Monterotondo – Grifone Gialloverde: 4-1

Guidonia – Castelnuovese 2-3

Licenza – Tor Sapienza: 2-4

Polisportiva De Rossi – Football Riano: 2-1

CLASSIFICA

Polisportiva De Rossi, Tor Sapienza, Accademia Real Tuscolano 6

Eretum Monterotondo, Atletico Torrenova, Libertas Centocelle 4

Football Riano, Licenza, Castelnuovese, Alba Sant’Elia, Grifone Gialloverde: 3

Lupa Frascati 1

Guidonia, Città di Palombara, Fiano Romano, Valle del Tevere 0

© RIPRODUZIONE RISERVATA