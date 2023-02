Successo al Gudini per “Diamo un calcio all’inquinamento... Calcio e rispetto dell’ambiente”

RIETI - Si è svolta nel pomeriggio odierno, presso il campo sportivo “Gudini” di Rieti, la manifestazione ludico-informativo dal titolo “Diamo un calcio all’inquinamento... Calcio e rispetto dell’ambiente”, promosso dalla Amministrazione Provinciale di Rieti e tesa a sensibilizzare i giovani ed i giovanissimi al rispetto dell’ambiente e allo sviluppo della raccolta differenziata. Con tale iniziativa la Provincia di Rieti ha inteso rafforzare e portare avanti tutte le azioni rivolte ai pre-adolescenti e agli adolescenti, rivolgendosi in particolare al mondo della Sport individuato come veicolo perfetto per le politiche ambientali e per diffondere principi di sostenibilità e stili di vita sempre più consapevoli.

Nel corso della manifestazione della Provincia di Rieti, indirizzata ai giovani sportivi ed alle loro famiglie, sono state presentate diverse attività ludico-sportivo oltre che varie pratiche dedicate alla raccolta differenziata e alla riduzione a monte dei rifiuti .

Il progetto era stato fortemente voluto dall'allora presidente della Provincia di Rieti Mariano Calisse. «Questo appuntamento sta mostrando ancora una volta – ha sottolineato Calisse all'apertura della manifestazione – come la sport, e nella fattispecie il calcio, siano in grado di dare particolare spinta ai messaggi positivi e di rilevante impatto sociale. L’obiettivo di questo evento è, di conseguenza, proprio quello di allenare le nuove generazioni alla sensibilizzazione ambientale e a far capire ai più giovani l’importanza anche dei piccoli gesti per il futuro del nostro pianeta».

La manifestazione ha visto l'organizzazione di giochi come il “Tiro al bersaglio, abbatti il rifiuto” ed il mini torneo conclusivo disputato dalle formazioni Esordienti della Asd Città di Rieti, della Pro Calcio Studentesca e dello Young Rieti che hanno entusiasticamente aderito all'iniziativa, con i calciatori che hanno per l'occasione indossato t-shirt con il logo del progetto.