Dall'Eccellenza alla Seconda categoria e le giovanili: ecco tutte le date d'inizio dei campionati

RIETI - Il Comitato Regionale con un comunicato diramato oggi ha reso note le date di inizio dei campionati per la stagione 2023/24. I primi a partire saranno i campionati di Eccellenza, che vedrà tra le protagoniste la Società Sportiva Amatrice Rieti, con la prima giornata in programma il 3 settembre. Toccherà poi alla Promozione che prenderà il via il 17 settembre. La Prima categoria invece comincerà il primo di ottobre. Il 15 ottobre sarà il turno della Seconda e dei campionati provinciali.

Le date

3 settembre: Campionato di Eccellenza

17 settembre: Campionato di Promozione, Campionato Regionale Under 19 “A”

1 ottobre: Campionato di Prima Categoria, Campionato Regionale Juniores Under 19 “B”, Campionato Regionale Juniores Under 18, Campionati Regionali Under 17 Eccellenza, Under 16 Eccellenza, Under 15 Eccellenza, Under 14 Eccellenza

15 ottobre: Campionato di Seconda Categoria, Campionato di Eccellenza Femminile, Campionati Regionali Under 17, Under 16, Under 15, Under 14 Campionati Provinciali Lnd e Sgs