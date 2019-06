CALCIO

CALCIO A 5

RIETI - Ecco le date di inizio dei campionati regionali e provinciali di calcio e calcio a 5.Under 19 Regionale “A” 7 settembre 2019Eccellenza e Promozione 8 settembre 2019Under 17 e Under 15 “Regionale “Ecc” 22 settembre 2019Juniores Under 19 Regionale “B” 5 ottobre 20191ª e 2ª categoria 6 ottobre 2019Under 17 e Under 15 Regionale 6 ottobre 2019Under 16 e Under 14 Regionale “Ecc” 6 ottobre 2019Juniores Under 19 Regionale “C” 19 ottobre 20193ª categoria; Juniores Under 19 prov.le; 19/20 ottobre 2019Tutte le categorie giovanili provinciali 19/20 ottobre 2019Eccellenza femminile 20 ottobre 2019C1 maschile e C femminile 21 settembre 2019Under 19, Under 17 e Under 15 21 settembre 2019Regionali eccellenza - C2 maschile 5 ottobre 2019Under 21, Under 19, Under 17 e 19 ottobre 2019Under 15 regionale - Serie D maschile e femminile 19 ottobre 2019