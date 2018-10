RIETI - Prima partita di Terza Categoria subito amara per il Poggio Bustone, che perde uno dei suoi uomini a causa di un grave infortunio. È successo oggi pomeriggio, durante il match in casa contro lo Sporting Corvaro, terminato sul due pari. Il giocatore della squadra di casa, Michele Santori, è rimasto coinvolto in un contrasto particolarmente duro contro un avversario, da cui ha rimediato da quanto traspare dai primi accertamenti una frattura scomposta di perone e malleolo. Un brutto colpo per il Poggio Bustone, che arriva nei minuti finali del match, fermato per più di mezz'ora dall'ambulanza in campo. Non resta che l'intervento chirurgico per il giocatore, grave perdita per il presidente Santori e per tutta la società: ci si augura che possa tornare in campo il prima possibile. Ultimo aggiornamento: 20:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA