NON SOLO IL CAMPO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - «Gli accordi pattuiti lo scorso 1 settembre non sono stati rispettati: recediamo dall'accordo». E' questo, in sintesi, il motivo per cui da lunedì il Rieti non potrà più mettere piedi al centro sportivo "Gudini" di Molino della Salce se non salterà le tre mensilità arretrate. Ad affermarlo è il costruttore reatino, presidente della Rieti 2 punto 1 Franco Lodovici che poco fa, venerdì 6 dicembre, ha notificato ufficialmente al club amarantoceleste la decisione presa. Di fatto, domani e domenica il campo sarà ancora fruibile, ma se lunedì non verrà saldato il pregresso, per la truppa di Bruno Caneo e tutte le squadre del settore giovanile che usufruiscono della struttura, ci sarà da reperire un'altra sede dove svolgere gli allenamenti settimanali.Ma la chiusura del "Gudini" sembra essere solo la punta di un iceberg visto che anche la palestra Infinity - che dallo scorso anno ospita i calciatori amarantoceleste per la parte atletica - avrebbe deciso di chiudere i rubinetti fino a quando non verrà sistemato il conto. E in città anche alcuni ristoratori sembrerebbero ormai sul piede di guerra con una società che, a quanto pare, comincia a fare acqua da più parti.