RIETI - E' il 28' della ripresa all'Arena Garibaldi di Pisa quando il tecnico della Salernitana, Giampiero Ventura, ordina un doppio cambio nel tentativo di recuperare il 2-0 maturato al termine del primo tempo in favore dei nerazzurri toscani. Il primo dei due, però, ha un significato particolare, almeno per i tifosi reatini: esce Fabio Maistro, al suo posto Cedric Gondo.



Non un cambio qualunque, ma una "staffetta" dal sapore antico che per l'attaccante ivoriano rappresenta l'esordio stagionale in serie B, dopo sette panchine consecutive. Per Gondo 18' minuti intensissimi, nel corso dei quali ce l'ha messa tutta per segnare un gol che sarebbe valso il 2-2. E invece la partita si è conclusa sul 2-1 in favore del Pisa, ora a -2 dai granata, ma per il buon Cedric l'atmosfera dell'Arena Garibaldi resterà impressa nell'album dei suoi ricordi. Ultimo aggiornamento: 15:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA