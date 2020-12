Il Rieti non si ferma più: sbancata Giulianova con l'uno-due di Galvanio e Orchi. E mercoledì c'è il Fiuggi

RIETI - Il Rieti ci ha preso gusto e dopo aver battuto il Cynthialbalonga, la truppa di Stefano Campolo si è ripetuta sul difficile campo del Real Giulianova, al quale ha rifilato un secco 2-0. Nonostante le assenze, nonostante le non perfette condizioni di alcuni elementi, il Rieti gioca un buon primo tempo, controlla l'avversario, sfiora il gol in almeno un paio di circostanze e, nella ripresa, colpisce: al 53' è Galvanio a trovare la via del gol dopo una triangolazione con Fioretti, poi quasi allo scadere (86') ci pensa Orchi a mettere il risultato al sicuro compiendo un altro passo avanti in classifica. Con 8 punti ed un morale finalmente alto, ora il Rieti è chiamato all'ultimo sforzo pre-natalizio, quello in programma mercoledì a Fiuggi contro l'Atletico allenato dall'ex centrocampista del Napoli Beppe Incocciati.

