RIETI - Queste le decisioni del giudice sportivo in merito alle gare del campionato di Terza categoria disputate lo scorso fine settimana.Squalifica fino al 6 marzo a Marcello Ponzani (assistente arbitro Scandriglia) “allontanato per aver rivolto all'arbitro espressioni offensive”, quattro gare a Stefano Merlonghi (Scandriglia) “espulso per essersi rivolto nei confronti dell'arbitro con tono minaccioso avvicinava lo stesso con il pugno chiuso vicino al volto. Alla notifica del provvedimento disciplinare intimoriva il direttore di gara poggiandogli un dito sul viso”.Tre gare a Francesco Damico (Montopoli) “espulso per aver rivolto all'arbitro espressione offensive; mentre lasciava il terreno di gioco reiterava le offese”.Tre giornate a Roberto Gamberoni (allenatore Scandriglia) “allenatore in corso di squalifica, a seguito dell'espulsione di due suoi calciatori, entrava arbitrariamente sul terreno di gioco e avvicinava l'arbitro con fare minaccioso. Veniva bloccato da giocatori e dirigenti della propria squadra. Reiterava tale atteggiamenti a fine gara”.Tre turni a Matteo Angelini (Scandriglia) “espulso per aver rivolto all'arbitro ripetute espressioni minacciose,mentre si allontanava dal terreno di gioco,lo offendeva”.Un turno a Ettore Pollastrelli (Montopoli), Matteo Vallone (Poggio Catino), Manolo Bonifazi (Gens Cantalupo), Lorenzo Spadaccioli (Real Gavignano Ponzano).