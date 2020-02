© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Queste le decisioni del giudice sportivo per le squadre reatine impegnate nel campionato di Seconda categoria.Per la gara tra Selci e Atletico Torano non disputata per assenza degli ospiti che non hanno fatto pervenire alcuna giustificazione, il giudice sportivo ha deciso “di infliggere alla società Atletico Torano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, di penalizzare la società di un punto in classifica e di comminare alla stessa l'ammenda di 200 euro (prima rinuncia)".Squalifica fino al 21 febbraio a Giamarco Cianetti (assistente arbitro Fiamignano Equicola) “per avere rivolto all'arbitro espressioni irriguardose”, Massimiliano Mei (dirigente Monte San Giovanni) “per comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro”, tre gare (due più una per recidività in ammozione) a Luca Piroli (Centro Italia Micioccoli), due gare a Matteo De Santis (Fiamignano Equicola) “perchè a fine gara teneva nei confronti dell'arbitro comportamento offensivo”, Gabriele Ferrarese (Sporting Corvaro), Jacopo Patacchiola (Atletico Cantalice), un turno a Domenico Amicuzi (Sporting Corvaro), Massimo Carmesini (Centro Italia Micioccoli), Berardo Cianciarulo (Casperia), Fabrizio Boccanera (Cittareale), Alessio Salvatori (Posta), Giovanni Paolucci (Santa Susanna).