Queste le decisioni del giudice sportivo per le squadre reatine impegnate nel campionato di Promozione in vista della nona giornata di ritorno. Ennesima multa per la Bf Sport, quattro squalificati del'Amatrice.



PROMOZIONE

Multa di 100 euro a BF Sport “perchè persona riconducibile alla società nel corso del secondo tempo e a fine gara rivolgeva ad un assistente arbitrale espressione offensiva (rapporto assistente arbitrale)”, squalifica fino al 13 marzo a Patrizio Serafi Paolini (dirigente Amatrice) “per comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro a fine gara”, due turni a Federico Sacco (Amatrice), una giornata a Romeo Bucci (allenatore Amatrice), Alex Martial Gomsi Bengala (Amatrice), Andrea De Gennaro (BF Sport). © RIPRODUZIONE RISERVATA