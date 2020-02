RIETI - Nel campionato di Prima categoria tra le formazioni reatine il giudice sportivo ha fermato due giocatori del Ginestra (di cui uno per tre giornate) e due giocatori dell’Alba Sant’Elia: i rispettivi allenatori quindi non potranno averli a disposizione nella prossima giornata (la terza di ritorno), ovvero quando affronteranno le sfide contro Tor Di Quinto e III Municipio. Di seguito le decisioni e le motivazioni nel dettaglio del comunicato ufficiale.



Prima categoria.

Tre gare a Francesco Boni (Ginestra) "espulso per aver rivolto all'arbitro espressione irriguardosa, alla notifica del provvedimento disciplinare, lo avvicinava con atteggiamento minaccioso rivolgendogli frase offensiva", una giornata a Matteo Cardini e Simone Samperna (Alba Sant'Elia), Manuel Sciamotti (Ginestra).